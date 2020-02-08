حبس عاطل لاتهامه بسرقة سيارتين فى حدائق القبة

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة حديث القبة حبس عاطل بتهمة سرقة سيارتين بمنطقة حدائق القبة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اخطارا مفادة أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بقيادة المقدم خالد سيف رئيس المباحث وبصحبة القوة المرافقة بدائرة القسم تمكن من ضبط ج ا ، 44 سنة، عاطل حال شروعه فى سرقة السیارة رقم ل ص ق 512 لوجن ملك و م ، 43 سنة، مدیر مبیعات بإسلوب " المفتاح المصطنع " ، وبمواجھتع بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة باستدعاء المجني علیه تعرف على السیارة واتھمھ بالشروع في سرقتھا تحرر عن ذلك المحضر رقم 1430 جنح القسم لسنة 2020 .

وبتطویر مناقشته للربط بینه ، وبین القضایا المجھولة اعترف بأنه وراء ارتكاب واقعة سرقة السیارة رقم ق د ج 6384 ملك ز ع ، 64 سنة، سائق م بذات الأسلوب ، والتى تم تحرير بشأنھا المحضر رقم 771 لسنة 2020 جنح القسم ، والمعثور علیھا بمعرفة مالكھا بمنطقة مسطرد قلیوبیة ، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق .

وفى وقت سابق ، القى رجال مباحث القاهرة، القبض على 3 سائقين، بعد تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من سائق بأحد المجالس القومية الحكومية، باكتشافه سرقة السيارة قيادته التابعة لجهة عمله "مينى باص" أثناء تركها داخل أحد الجراجات حيث تشكل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من "حسين.ح.ع" 40 سنة، سائق، و"محمد.ن.ح" 36 سنة، سائق، و"وائل.ع.ع" 35 سنة، سائق، وبالقبض عليهم ومواجهتهم اعترفوا وأرشدوا عن مكان السيارة.