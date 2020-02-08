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جانتس لنتنياهو: حولت "الكابينت" إلى سيرك .. وتغير وزراء الدفاع كالجوارب

السبت، 08 فبراير 2020 12:49 م
جانتس لنتنياهو: حولت "الكابينت" إلى سيرك .. وتغير وزراء الدفاع كالجوارب جانتس
كتب- هاشم الفخراني

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قال رئيس حزب "أزرق أبيض" الجنرال بيني جانتس إن رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حول المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" إلى سيرك.

وتهكم جانتس الغريم التقليدي لنتنياهو رئيس حزب الليكود الحاكم، عليه بالقول :" تغير وزراء الدفاع مثل الجوارب.. وتستغل السياسية الخارجية من اجل حملتك الانتخابية".

وأكد جانتس أنه "سيعمل على عودة السيطرة الأمنية في إسرائيل وممارسة هذا الأمر بشكل جدي ومسؤول"، متعهدًا بعودة الردع إلى كيانه مرة أخرى.

ونشر كلمة له على صفحته على "فيس بوك" اتهم فيها نتنياهو بأنه "يتنزه حول العالم، رغم انفجار الوضع الأمني لإسرائيل، كما أنه يعمل على استغلال السياسة الخارجية لصالحه الشخصي".

وكشف استطلاع رأي جديد تقدم كتلة "المركز- يسار" بزعامة بانى جانتس وتراجع كتلة "اليمين- حريديم" بزعامة بنيامين نتنياهو.

وأظهر الاستطلاع الذي نشرته القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي، ارتفاع كتلة "المركز- يسار" إلى 59 مقعدًا، بينما كتلة "اليمين- حريديم" تحصل على 53 مقعدًا فيما لو أجريت الانتخابات البرلمانية اليوم.

وأضاف الاستطلاع أن تحالف "أزرق أبيض" بزعامة "جانتس" سيحصل على 35 مقعدًا، بينما سيحصل حزب "الليكود" على 33 مقعدًا.

وفيما يتعلق بثالث أكبر حزب في الكنيسيت، "القائمة المشتركة" التي تمثل العرب في إسرائيل تتقدم وتحصل على مقعد إضافي عن الانتخابات السابقة، وبالتالي ستحصل على 14 مقعدًا. أما حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيجدور ليبرمان سيحصل على 8 مقاعد.


إسرائيل

الليكود

بنيامين نتنياهو

تل ابيب

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