سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 02:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تونس توقع مذكرة تفاهم مع أمريكا حول تنفيذ المشروعات الاستراتيجية

السبت، 08 فبراير 2020 02:00 ص
تونس توقع مذكرة تفاهم مع أمريكا حول تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الرئيس التونسى
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
وقعت تونس مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، امس الجمعة، حول تنمية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الغذائية والتصميم والهندسة والإنشاءات والطاقات المتجددة.
جاء ذلك خلال انعقاد أعمال اللجنة الاقتصادية التونسية الأمريكية في دورتها الثالثة والتي أشرف عليها من الجانب التونسي وزير التجارة عمر الباهي، ومن الجانب الأمريكي وكيل وزارة التجارة المكلف بالتجارة الدولية جوزيف سمسار وذلك بمركز النهوض بالصادرات، وقد تم الإعلان أيضا عن خارطة طريق لتحسين وضع المنتجات الزراعية والغذائية التونسية بالسوق الأمريكية.
وأكد وزير التجارة التونسي أن هذه الدورة تعتبر إطارا ملائما لمواصلة التشاور والتنسيق وبحث الفرص لدفع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين؛ فضلا عن وضع استراتيجية لشراكة اقتصادية متكاملة في مجالات البنية التحتية والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، معربا عن أمله في أن تحقق هذه الدورة نتائج ملموسة توسع حجم التبادل التجاري عبر تبني آليات جديدة.
وأوضح الوزير أن العلاقات الاقتصادية التونسية الأمريكية تبقى دون الطموحات حيث تحتل تونس المرتبة 101 من قائمة الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية ويبلغ عدد المؤسسات الأمريكية المقامة في تونس حوالي 70 مؤسسة من أصل 3 آلاف مؤسسة أجنبية أو بمساهمة أجنبية.

تونس

الولايات المتحدة الأمريكية

تكنولوجيا المعلومات

الصناعات الغذائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
15 قاعدة لتصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات التكميلية بالجيزة وملوى

15 قاعدة لتصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات التكميلية بالجيزة وملوى

مرتضى منصور يحيل كريم حسن شحاته للتحقيق بسبب هدف الأهلي

مرتضى منصور يحيل كريم حسن شحاته للتحقيق بسبب هدف الأهلي

الرى: تنفيذ أعمال الرفع المساحى لحماية مدينة طابا من السيول

الرى: تنفيذ أعمال الرفع المساحى لحماية مدينة طابا من السيول

طباخ الكشرى محرم عليه.. قرية العبادلة بالقليوبية ملوك الأكلة الشعبية صناعة فقط

طباخ الكشرى محرم عليه.. قرية العبادلة بالقليوبية ملوك الأكلة الشعبية صناعة فقط

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف تفاصيل الاستعدادات لمواجهة الأوبئة فى المدارس

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف تفاصيل الاستعدادات لمواجهة الأوبئة فى المدارس

"التكشيرة بتاخد للأفراح تأشيرة".. حسام البدرى حقق إنجازات مع الأهلى بلا ابتسامة.. حسنى عبد ربه قاد الفراعنة لمنصات التتويج.. عيد عبد الملك يسجل رقما قياسيا بالدورى.. والجوكر يدخل التاريخ من أوسع الأبواب

"التكشيرة بتاخد للأفراح تأشيرة".. حسام البدرى حقق إنجازات مع الأهلى بلا ابتسامة.. حسنى عبد ربه قاد الفراعنة لمنصات التتويج.. عيد عبد الملك يسجل رقما قياسيا بالدورى.. والجوكر يدخل التاريخ من أوسع الأبواب

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بالقاهرة الكبرى غدا وطقس شديد البرودة

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بالقاهرة الكبرى غدا وطقس شديد البرودة

موقع الكاف يختار محمد أبو جبل الحارس الأفضل فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا

موقع الكاف يختار محمد أبو جبل الحارس الأفضل فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا

فيديو.. الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة

فيديو.. الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة

الحكومة تشكل لجنة لتحويل براءات الاختراعات لمشروعات قومية.. اللجنة تمنح التراخيص كحجر أساس لاستغلال الاختراع وبدء الإنتاج.. قراراتها تساعد فى سد الحاجة من الأدوية.. اللجنة تقدر التعويض المستحق لصاحب البراءة

الحكومة تشكل لجنة لتحويل براءات الاختراعات لمشروعات قومية.. اللجنة تمنح التراخيص كحجر أساس لاستغلال الاختراع وبدء الإنتاج.. قراراتها تساعد فى سد الحاجة من الأدوية.. اللجنة تقدر التعويض المستحق لصاحب البراءة

انتهاكات الدوحة.. قطرى يعتدى على سائق بالضرب ويبث الواقعة على تويتر..فيديو

انتهاكات الدوحة.. قطرى يعتدى على سائق بالضرب ويبث الواقعة على تويتر..فيديو

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة