تفريغ محتوى الكاميرات لكشف تفاصيل مقتل مدير شركة خطوط جوية بالتجمع الأول

كتب أحمد حسنى – كريم صبحى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ محتوى كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على جثة مدير شركة خطوط جوية فى التجمع الأول، وبيان تفاصيل الواقعة.

كانت أمرت النيابة بتشريح جثة المتوفى، لبيان وكشف أسباب الحادث، وصرحت بدفن المتوفى عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا من العقيد سمير مجدى مفتش مباحث قطاع القاهرة الجديدة، بورود بلاغ للرائد تامر عبد الشافى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بالعثور على جثة "مدير بإحدى شركات الخطوط الجوية" مُبلغ باختفائه منذ عدة أيام، داخل شقة بالتجمع الأول مصاب بعدة طعنات وسرقة ما بداخل الشقة من محتويات.

تمكنت الأجهزة من العثور على جثة "مدير بإحدى شركات الخطوط الجوية" مُبلغ باختفائه منذ عدة أيام بشقة بالتجمع الأول بالقاهرة مصاب بعدة طعنات وسرقة ما بداخل الشقة من محتويات، ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة ويعمل عامل زراعى سابق بالحدائق المحيطة بمحيط سكن المجنى عليه، ومقيم ببنى سويف، وضبطه، والذى إعترف بسابقة إرتباطه بالمجنى عليه بعلاقة صداقة وسابقة استضافته له، وإرتكابه واقعة القتل بقصد سرقته، بعد أن تعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" تحصل عليه من داخل مطبخ الشقة أودت بحياته على الفور، وقيامه بتنظيف السكين المستخدم فى الواقعة وإعادته مرة أخرى داخل المطبخ، واستيلائه على المسروقات، والاستعانة بخمسة أشخاص آخرين لنقل المسروقات من الشقة دون علمهم بحقيقة الواقعة، تم ضبطهم وبحوزة أحدهم السيارة المستخدمة فى نقل المسروقات، وأنكروا علمهم بحقيقة الواقعة.

واستطاعت الأجهزة الأمنية من ضبط كافة المسروقات التى تم الاستيلاء عليها داخل مسكن المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد نجحت في كشف ملابسات غموض واقعة تلقى إحدى المستشفيات شخص توفى قبل تلقيه العلاج، وذلك نتيجة لتأثره بسبب الإصابات التي تعرض لها ، فتم إخطار مركز شرطة أبو النمرس بالواقعة، حيث تبين من خلال المتحريات الأولية أن الجثة لشخص " (شريك بمحل سوبر ماركت - مقيم بدائرة المركز)، تم إصابته بطلق نارى من " فرد خرطوش"، كما تبين من المناظرة الأولية أن المتوفى مصاب في منطقتي البطن والصدر ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة ، التي تولت مباشرة التحقيق ، والتي امرت بسرعة ضبط المتهم مرتكب الواقعة .

ومن خلال التحريات، وإجراء الفحص ، تبين مقتل المجنى عليه ، على يد ( حداد - مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائي صادر ضده بالحبس سنه فى قضية " استعمال قوة " - ومقيم بدائرة المركز ) ، وذلك لمناصرته أبناء عمومته ( شقيقان مُحددان ) ، على خلفية خلافات بينهم حول تقسيم الميراث ، حيث قام المتهم بإطلاق عيار نارى من " فرد خرطوش " كان بحوزته تجاه المجنى عليه ، فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم استصدار أذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم استهداف المتهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، فتم ضبط الجانى وبحوزته السلاح النارى المستخدم في الواقعة (بندقية خرطوش - 5 طلقات خرطوش من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة، باستخدام السلاح النارى المضبوط، وذلك بسبب خلافات الميراث بينهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق.