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تعرف على ماركة المعاطف التى يرتديها بوتين

السبت، 08 فبراير 2020 08:00 ص
تعرف على ماركة المعاطف التى يرتديها بوتين بوتين
وكالات

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ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مرتديا سترة حمراء اللون من ماركة روسية الصنع.
 
ووفقا لموقع بيلتا الروسي، ارتدى بوتين خلال اجتماعه، امس الجمعة، مع لوكاشينكو في منتجع سوتشي بجنوب روسيا معطفا أحمر اللون من ماركة "ريد فوكس" الروسية، في حين ارتدى لوكاشينكو بدلة زرقاء داكنة وقميص أزرق وربطة عنق تتناسب مع لون سترته.
 
وفي شهر يناير الماضي، حضر الرئيس الروسي حفل عيد الميلاد الأرثوزوكسي في مدينة سان بطرسبرغ مرتديا سترة صوفية من علامة التجارية الإيطالية "لورو بيانا".
 

كما لعب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو مباراة بهوكى الجليد، امس الجمعة، على أرضية ملعب "شايبا" فى مدينة سوتشى الساحلية جنوبى روسيا.

 

وفى مثل هذه الأيام العام الماضى، لعب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مع نظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، بملابس لعبة الهوكي، ويؤديان تمارين رياضية ويمارسات لعبة هوكى الجليد.

ولعب الرئيسين مباراة برياضة هوكى الجليد على أرضية ملعب «شايبا»، فى مدينة سوتشى الساحلية جنوبى روسيا، ولعب بوتين ولوكاشينكو وحمل الرئيس الروسى الرقم 11، فيما ارتدى الضيف لوكاشينكو الرقم 1، كما شارك ابن الرئيس البيلاروسى نيقولاى لوكاشينكو فى المباراة التى انتهت بفوز كاسح لفريق النمور على فريق "الدببة" المنافس .

 


بوتين

ألكسندر لوكاشينكو

منتجع سوتشي

سان بطرسبرغ

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