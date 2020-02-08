تعرف على ماركة المعاطف التى يرتديها بوتين

وكالات

ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مرتديا سترة حمراء اللون من ماركة روسية الصنع.

ووفقا لموقع بيلتا الروسي، ارتدى بوتين خلال اجتماعه، امس الجمعة، مع لوكاشينكو في منتجع سوتشي بجنوب روسيا معطفا أحمر اللون من ماركة "ريد فوكس" الروسية، في حين ارتدى لوكاشينكو بدلة زرقاء داكنة وقميص أزرق وربطة عنق تتناسب مع لون سترته.

وفي شهر يناير الماضي، حضر الرئيس الروسي حفل عيد الميلاد الأرثوزوكسي في مدينة سان بطرسبرغ مرتديا سترة صوفية من علامة التجارية الإيطالية "لورو بيانا".