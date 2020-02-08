تداول 5 مليون و175 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال 2019

جنوب سيناء فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 5 مليون و175 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال عام 2019 حيث سجلت الصادرات 2 مليون و803 الف طن بضائع بنسبة زيادة 18% عن الواردات خلال نفس الفترة والتى سجلت 2 مليون و372 الف طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 4% عن الفترة المثيلة لعام 2018 فيما سجلت الواردات انخفاض بنسبة 13% عن الفترة المثيلة لعام 2018 وتركزت الزيادة فى ثلاث موانئ وهى سفاجا ونويبع والسويس.

حيث شهد ميناء سفاجا تداول 3 مليون و625 الف طن بضائع بنسبة زيادة 2% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد مليون و965 الف طن وصادر مليون و660 الف طن بينما شهد ميناء نويبع تداول 532 الف طن بنسبة زيادة 1.4% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 153 الف طن و صادر 379 الف طن بضائع ، فيما شهد ميناء السويس تداول 301 الف طن بضائع بنسبة زيادة 17% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 81 الاف طن وصادر 220 الف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 173 الف طن بروبلين بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 544 الف طن فوسفات .

ووجه اللواء بحرى خالد زهران رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكمة على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التى تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التى تمت بموانئ الهيئة و زيادة مساحتها و انشاء الساحات و تطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى و قيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .