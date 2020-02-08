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تحرير 688 مخالفة مرورية متنوعة بالشرقية.. بينهم 123 انتظار خاطئ

السبت، 08 فبراير 2020 11:55 ص
تحرير 688 مخالفة مرورية متنوعة بالشرقية.. بينهم 123 انتظار خاطئ اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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شن ضباط إدارة مرور الشرقية، حملات مرورية، لمتابعة الحالة المرورية، بمختلف مراكز المحافظة، علي الطريق العامة والرئيسية، لضبط المخالفة المرورية والعمل علي الانضباط المروري بالطرق وتم تحرير 688 بينهم 123 مخالفة انتظار خاطئ، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء عاطف مهران ، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو روؤف، مدير البحث الجنائي، يفيد  قيام ضباط مرور الشرقية، بإشراف العميد رضا فوزي، مدير إدارة المرور بالتنسيق مع المقدم هيثم تهامي، رئيس مباحث المرور، وضباط مباحث الإدارة من شن حملات مرورية.

تم تحرير 688 مخالفة متنوعة بينهم 123 مخالفة انتظار خاطىء، ومخالفات سيارات بدون لوحات معدنية، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وسيارات ودراجات بخارية بدون لوحات خلفية، سيارات ودراجات بخارية، ودراجات بدون لوحات أمامية، والتحفظ علي عدد من التكاتك بدون لوحات وسيارتين بدون تراخيص، ومخالفات انتظار في الممنوع. مخالفة تجاوز السرعة، وتحرير مخالفات لاستخدام المحمول أثناء القيادة.

كانت شنت الإدارة العامة للمرور، عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، أسفرت جهود الحملة عن ضبط مخالفات مرورية متنوعة، من بينها خالفة تجاوز السرعة المقررة، و مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، و دراجات نارية مخالفة و مخالفات "موقف عشوائى"، ومخالفة شروط الترخيص، ومخالفة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وعززت، اليوم، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

 

 

 


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ادارة مرور الشرقية

مخالفات متنوعة

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