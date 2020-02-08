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بدء حجز 227 وحدة بمشروع سكن مصر فى 3 محافظات بالصعيد.. 8 مارس

السبت، 08 فبراير 2020 06:00 ص
بدء حجز 227 وحدة بمشروع سكن مصر فى 3 محافظات بالصعيد.. 8 مارس مشروع سكن مصر - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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حددت وزارة الإسكان، يوم الأحد الموافق 8 مارس المقبل، لبدء حجز وحدات المرحلة السادسة من مشروع سكن مصر في عدد من المدن بمحافظات الصعيد.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن عن فتح باب الحجز 227  وحدة سكنية (أرضى – أخير) بمشروعى "سكن مصر"، بـ3 مدن جديدة بمحافظات الصعيد وهى " المنيا الجديدة، وناصر غرب أسيوط، وغرب قنا".

‫وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري، مشيراً إلى أن شروط الطرح، وأسلوب واجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإليكتروني (www.hbd–reservation.com)، كما يمكن الاطلاع فقط على الموقع الإليكتروني الخاص بالهيئة (www.newcities.gov.eg).

‫وحول تفاصيل الوحدات المطروحة، قال وزير الإسكان: يتم طرح 227 وحدة سكنية، بمساحات من 106 م2 : 115 م2، بمشروع "سكن مصر"، في 3 مدن جديدة (ناصر غرب أسيوط، والمنيا  الجديدة، وغرب قنا )، وسيتم بدء تسجيل بيانات راغبى الحجز على الموقع الإليكترونى.

 

من ناحية أخرى، قال الدكتور وليد عباس، معاون الوزير لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم تخصيص عدد من قطع الأراضى لإقامة عدد من المشروعات اللوجستية والخدمية داخل عدد من مدن الصعيد.

وأوضح أنه تم تخصيص قطعة الأرض رقم (29) بمنطقة الشريط المميز – شرق طريق المطار – شمال المدخل الشمالى لمدينة سوهاج الجديدة، بمساحة 4 آلاف م2، لإقامة منطقة لوجيستية، لصالح شركة العربى للتجارة والصناعة، وقطعة الأرض رقم (5) بمنطقة مركز خدمات مدينة سوهاج الجديدة، بمساحة 910 م2، لإقامة مشروع تجارى إدارى لصالح شركة جود لاين، وقطعة الأرض رقم (41) بمركز خدمات الحي الأول بمدينة سوهاج الجديدة، بمساحة 892 م2، لإقامة مشروع تجاري، لصالح الشركة السعودية المتحدة للسياحة.

وأضاف أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات وافق أيضا على تخصيص قطعتى الأرض (1 – 2) بمساحة إجمالية حوالى 4563.22 م2،  بمنطقة المخازن، بخدمات المنطقة السياحية، بمدينة طيبة الجديدة، لصالح شركة العربى للتجارة والصناعة، لإقامة منطقة لوجيستية لتنمية المدينة، وتخصيص قطعة الأرض رقم 10 بمساحة 2258.47م2، بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الأول والثانى، بمدينة العاشر من رمضان، لصالح شركة خديجة محمد خليفة، بنشاط تجارى إدارى، وتخصيص قطعة أرض بمساحة 6562 م2، بالمحور المركزى بمدينة برج العرب الجديدة، لإقامة مدرسة، لصالح شركة البرج الحديثة للخدمات التعليمية، وتخصيص مبنى الحضانة بالحى السكنى الرابع بمدينة بنى سويف الجديدة، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 5 سنوات، لصالح جمعية فيض الوهاب الخيرية للتنمية.

 


وزاره الإسكان

المدن الجديده

هيئه المجتمعات

مشروع سكن مصر

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