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وتؤكد: خطة الإصلاح أثمرت نتائج طيبة..

الهيئة الوطنية للصحافة: جلسات حوار بشأن انتخابات المؤسسات القومية

السبت، 08 فبراير 2020 03:51 م
الهيئة الوطنية للصحافة: جلسات حوار بشأن انتخابات المؤسسات القومية الكاتب الصحفى كرم جبر
كتب محمد السيد

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أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أن جلسات الحوار التى تعقدها بشأن انتخابات المؤسسات الصحفية القومية وخطة الإصلاح أثمرت نتائج طيبة، بعد الاستماع لكافة الآراء وتدوين الملاحظات والأخذ بها، مشيرة إلى أن الاجتماع المشترك بين الهيئة ونقابة الإعلاميين وبعض الزملاء المذيعين، كان يستهدف التواصل وإطلاع زملاء المهنة على خطة إصلاح الصحف القومية وانتخابات المؤسسات، ووضعهم فى الصورة، وتقديم التسهيلات لمن أراد منهم تغطية تلك الأحداث، والإعلان عن خطط إصلاح المؤسسات الصحفية القومية بالشكل الصحيح من خلال منابرهم الإعلامية وذلك بهدف تقديم رؤى متوازنة وحقيقية لما يدور على أرض الواقع.

 

وقال بيان صادر عن الهيئة، أن الحوار مستمر بعد أن أثمر نتائج إيجابية مع الصحفيين والإعلاميين، مشيدا بنقابة الصحفيين وتشجيعهم للحوار واستعادة روح المهنة العريقة، ونبذ كل صور التجاوزات التى تتعارض مع ميثاق الشرف الإعلامى والتطلع إلى المستقبل بروح التعاون والتكاتف.

 

وأشارت الهيئة الوطنية للصحافة إلى أن الزملاء شباب وكبار المهنة مدعوون لحوارات أخرى خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم، على قاعدة احترام الجميع والمشاركة البناءة فيما يعود بالمنفعة على الصحافة والصحفيين.

 

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد أكدت من قبل أن الفقرة (4) من المادة 35 من قانون رقم 179 لسنة 2018 تنص على أنه يشترط فى العضو المنتخب بالجمعيات العمومية أن يكون قد أمضى خمس سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية، وأن الفقرة (3) مادة (39) من نفس القانون تنص على أنه يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضى سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين فى المؤسسة.

 

وكانت الهيئة قد أكدت من قبل أن المستشار عادل بريك – عضو الهيئة الوطنية للصحافة ونائب أول رئيس مجلس الدولة، سوف يرأس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية وإصدار التعليمات المنظمة لإجراء الانتخابات بإجراءات الانتخابات والجدول الزمنى لمراحلها المختلفة.

 

وقررت الهيئة الوطنية للصحافة فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية يوم الأحد المقبل .


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كرم جبر

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