المغرب: لم يتم تسجيل أى إصابة بكورونا في صفوف الجالية المقيمة بالصين

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أعلنت سفارة المغرب فى بكين، اليوم السبت، أنه لم يتم تسجيل أى حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد فى صفوف الجالية المغربية المقيمة بالصين.

وذكرت السفارة في بيان نشرته وكالة الأبناء المغربية، أنه حتى أمس الجمعة 7 فبراير الجاري، لم يتم الإبلاغ عن أى حالة إصابة بفيروس كورونا فى صفوف الجالية المغربية، بما فى ذلك أعضاء السفارة".

ووجهت السفارة بالإتباع الدقيق لتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الصينية، وخاصة فيما يتعلق بالسفر والتدابير اللازمة لمنع انتشار المرض.. مشيرة إلى أن خلية الأزمة التى تم إنشاؤها تحت الإشراف المباشر لسفير المغرب فى بكين عزيز مكوار وبتعاون وثيق مع السلطات المغربية والصينية، تتابع باستمرار تطور الأوضاع فى جميع أنحاء جمهورية الصين الشعبية.

وأهابت سفارة المغرب فى بكين، فى وقت سابق، بجميع أفراد الجالية المعنيين فى حال الحاجة إلى مساعدة قنصلية، الاتصال بمصالحها عبر أرقامها الهاتفية.

وذكر البلاغ بأن "خلية الأزمة التي تم إنشاؤها داخل السفارة ، تحت الإشراف المباشر السفير عزيز مكوار، وبتعاون وثيق مع السلطات المغربية والصينية ، تتابع باستمرار تطور الأوضاع في جميع أنحاء جمهورية الصين الشعبية ".

وأشار إلى أن الأرقام الهاتفية التي تم نشرها سابقا ، تظل متاحة لأفراد الجالية المغربية المقيمة في الصين الراغبين في الاتصال بالسفارة ، حيث سيظل مجموع أعضاء هذه البعثة معبئين ولن يدخروا أي جهد لضمان راحة وأمن المواطنين المغاربة بالصين.

وحطت صباح يوم الأحد الماضي بمطار بنسليمان طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية قادمة ، في رحلة خاصة ، من الصين ، وعلى متنها 167 راكبا ، ضمنهم 53 امرأة ، جرى إجلاؤهم من إقليم خوبي ، الذي وضعته السلطات الصينية تحت الحجر الصحي ، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقد تم تنظيم عملية إعادة المواطنين المغاربة من مدينة ووهان الصينية كما هو مخطط لها ، تنفيذا الملك محمد السادس ، وبتنسيق تام بين جميع القطاعات المتدخلة