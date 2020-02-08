القنصلية العامة فى جدة تتابع حادث غرق قارب صيد على متنه 6 صيادين مصريين

كتب أحمد جمعة

قال السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن القنصلية العامة فى جدة تابعت عن كثب تطورات حادث غرق قارب الصيد عبد الله الثانى (سعودى الجنسية) وعلى متنه ستة صيادين مصريين مما نجم عنه إصابة ثلاثة منهم واستشهاد ثلاثة آخرين.

وقام قنصل عام جمهورية مصر العربية فى جدة هشام فتحى، فور علمه بوقوع الحادث، بالتواصل مع السلطات السعودية وإيفاد مُمثل عن القنصلية إلى موقع الحادث للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، وذلك أثناء تلقيهم العلاج حتى تم خروجهم جميعًا من المستشفى، فضلًا عن التواصل مع الجهات المعنية لمتابعة عملية البحث عن الضحايا الثلاث حتى تم انتشال جثثهم جميعًا وإنهاء إجراءات الدفن الخاصة بهم.

وإذ تؤكد وزارة الخارجية على مواصلة متابعة حصول المصابين والمتوفين على كامل حقوقهم ومستحقاتهم، تتقدم بخالص العزاء إلى أسر المتوفين داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسبغ شفاءه على المصابين.

كما تتقدم وزارة الخارجية بالشكر إلى السلطات السعودية على الجهود المبذولة فى التعامل مع هذا الحادث الأليم.