السيطرة على حريق داخل مخزن أجهزة كهربائية بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق نشب بمخزن أجهزة كهربائية بمدينة فاقوس، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية، وتم إخطار النيابة العامة بفاقوس، بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من قسم شرطة فاقوس، بنشوب حريق بمخزن أجهزة كهربائية، دائرة القسم.

وتوجهت قوات الحماية المدنية، بالشرقية، بإشراف العقيد محمد العادلي، مدير إدارة الحماية المدنية بالشرقية، ودفعت بسيارتين، وتم السيطرة علي الحريق، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، بالعرض على النيابة العامة، وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة لبيان سبب نشوب الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

يذكر أن مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطار من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، بوقوع حادث بطريق مصر إسماعيلية، وأسفر عن إصابة 15 شخص من عائلة واحدة من دائرة مركز فاقوس، أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مصر إسماعيلية الصحراوي، دائرة قسم أول العاشر من رمضان، وتم نقلهم إلي مستشفي بلبيس العام، لتلقي الإسعافات الأولية، وتبين أن بينهم 3 أطفال وإصابتهم جميعا عبارة عن سحجات وكدمات، باستثناء حالة واحدة لشخص عمرها 49 سنة مصاب بكسر بقاع الجمجمة ، قام الدكتور أبو الفتوح عياد، مدير عام المستشفي، بتحويلها لمستشفي الزقازيق الجامعي للمتابعة وعمل الأشعة اللازمة.

فيما خرج جميع المصابون من مستشفي بلبيس العام، بعد تماثلهم للشفاء، وتبين أنهم مقيمين ناحية أبو شلبي فاقوس وكانوا في طريقهم لزيارة أقاربهم بناحية التجمع الخامس، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتبين إن الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة وتم رفع أثار الحادث من الطريق من قبل الشرطة وشرطة المرور وتسير الحركة المرورية علي الطريق.