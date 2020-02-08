سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 01:28 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق داخل مخزن أجهزة كهربائية بالشرقية

السبت، 08 فبراير 2020 11:52 ص
السيطرة على حريق داخل مخزن أجهزة كهربائية بالشرقية حريق بمخزن اجهزة كهربائية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق نشب بمخزن أجهزة كهربائية بمدينة فاقوس، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية، وتم إخطار النيابة العامة بفاقوس، بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من قسم شرطة فاقوس، بنشوب حريق بمخزن أجهزة كهربائية، دائرة القسم.

وتوجهت قوات الحماية المدنية، بالشرقية، بإشراف العقيد محمد العادلي، مدير إدارة الحماية المدنية بالشرقية، ودفعت بسيارتين، وتم السيطرة علي الحريق، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، بالعرض على النيابة العامة، وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة لبيان سبب نشوب الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

يذكر أن مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطار من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، بوقوع حادث  بطريق مصر إسماعيلية، وأسفر عن إصابة 15 شخص من عائلة واحدة من دائرة مركز فاقوس، أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ربع  نقل بطريق مصر إسماعيلية الصحراوي، دائرة قسم أول العاشر من رمضان، وتم نقلهم إلي مستشفي بلبيس العام، لتلقي الإسعافات الأولية،  وتبين أن بينهم 3 أطفال وإصابتهم جميعا عبارة عن سحجات وكدمات، باستثناء حالة واحدة لشخص عمرها 49 سنة مصاب بكسر بقاع الجمجمة ، قام الدكتور أبو الفتوح عياد، مدير عام المستشفي، بتحويلها لمستشفي الزقازيق الجامعي للمتابعة وعمل الأشعة اللازمة.

فيما خرج جميع المصابون من مستشفي بلبيس العام، بعد تماثلهم للشفاء، وتبين أنهم مقيمين ناحية أبو شلبي فاقوس وكانوا في طريقهم لزيارة أقاربهم بناحية التجمع الخامس، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتبين إن الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة وتم رفع أثار الحادث من الطريق من قبل الشرطة وشرطة المرور وتسير الحركة المرورية علي الطريق.

 


مصر

اخبار مصر

الشرقية

قسم شرطة فاقوس

مخزن اجهزة كهربائية

حريق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم

أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم

صور.. توافد التلاميذ على مدارس بنى سويف أول أيام الفصل الدراسى الثانى

صور.. توافد التلاميذ على مدارس بنى سويف أول أيام الفصل الدراسى الثانى

4 سيناريوهات لشراء شركة STC حصة 55% من فودافون مصر

4 سيناريوهات لشراء شركة STC حصة 55% من فودافون مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة