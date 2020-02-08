السجن المشدد 5 سنوات لعامل قتل شقيقه بسبب خلافات عائلية فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "على.أ.ع" 22 سنة عامل ومقيم بمركز دار السلام بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بقتل شقيقه "عادل"، بأن ضربه بآلة حديدية على رأسه، حتى توفى فى الحال متأثرا بإصابته بمركز دار السلام، صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فاروق وعضوية المستشارين عبد الرحمن محمد عبد الحافظ ومحمد فتحى صادق بأمانة سر عصام حسانين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه متأثرا بإصابته بعد التعدى عليه بالة حديدية وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن المتهم شقيقه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية بينهما تحولت إلى مشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى على شقيقه بآلة حديدية وضربه على رأسه حتى سقط على الأرض غارقا فى دمائه وتوفى فى الحال.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "فرج.م.ح" 31 سنة عاطل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بمقاومة السلطات واستعمال القوة والعنف مع رجال الشرطة وحيازة سلاح نارى بدون ترخيص بدائرة مركز المنشاة، صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز المنشاة عندما شن ضباط مركز المنشأة بسوهاج حملة لضبط المتهم لصدور حكم قضائى ضده فقام باستعمال القوة مع رجال الشرطة والقوة المصاحبة له ومقاومة السلطات بأن أطلق عليهم النار لمحاولة الهروب، إلا أن رجال الشرطة تمكنوا من القبض عليه وضبط السلاح الذى كان بحوزته.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما وتمت إحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.