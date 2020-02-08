"الزراعة": قوافل بيطرية بالمجان تجوب القرى لإجراء التلقيح الصناعى للماشية

كتب عز النوبى

بدأ معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الإعداد لتنظيم عدة قوافل بيطرية بالمجان بمختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيوانى ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية، وهيئة الخدمات البيطرية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، لإجراء التلقيح الصناعى للماشية.



قال الدكتور هانى حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، أن القوافل البيطرية تشمل عمل ندوات إرشادية عن تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها فى تغذية الحيوان وعمل لقاء علمى موسع مع المربيين لتشخيص وعلاج المشاكل التناسلية لحيوان المزرعة ورفع الإنتاجية، وتقوم تنظيم الحملات البيطرية، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الزراعة ومركز البحوث بتطبيق البحوث العلمية فى الحقل لخدمه الفلاحين والمربين.



وأضاف مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، أن هناك حملات متواصلة لتنظيم القوافل البيطرية لخدمة صغار المربيين مجانا فى القرى الأكثر احتياجا لعلاج المشاكل التناسلية وإجراء التلقيح الاصطناعى وتنفيذ العمليات الجراحية والتحصينات غير السيادية والمسح الوبائى للأمراض وتدريب شباب الأطباء البيطريين على التقنيات الحديثة فى تشخيص وعلاج الأمراض التناسلية والسونار والتلقيح الصناعى.



فيما تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الإدارة العامة للخدمات والإرشاد بوزارة الزراعة، حملة ترقيم وتسجيل الماشية، وربط جميع الوحدات البيطرية المقدمة للحيوانات بالوحدات البيطرية بالمحافظات بهذا الرقم المعلق فى اذن الحيوان، وتكثيف برامجها التوعوية للمربيين بأهمية تطبيق منظومة الترقيم .



وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أن هناك حملات بيطرية مكثفة لتسجيل تسجيلها وترقيم وتامين الحيوانات من خلال اطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية للتعرف على الامراض الوبائية، موضحا أن الهيئة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة.

