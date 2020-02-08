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الرى: تنفيذ أعمال الرفع المساحى لحماية مدينة طابا من السيول

السبت، 08 فبراير 2020 01:00 ص
الرى: تنفيذ أعمال الرفع المساحى لحماية مدينة طابا من السيول المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية
كتبت أسماء نصار

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قال المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أنه جارى حالياً تنفيذ أعمال الرفع المساحى لحماية مدينة طابا بجنوب سيناء من أخطار السيول، بقيمة إجمالية (184.325) مليون جنيه.

وأوضح تقرير لقطاع المياه الجوفية، أنه يتم حاليا استكمال تنفيذ مشروعات الحماية من السيول فى جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من" سدود و بحيرات صناعية وخزانات أرضية، وقنوات صناعية ومعابر إيرلندية" بهدف استيعاب مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها التنمية.

أشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح حيث تبلغ القيمة الإجمالية لأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار حوالى (527.754  ) مليون جنيه، حيث شملت المشروعات انشاء أعمال حماية لمنطقة قديرة بنويبع إنشاء ( 3 سدود وبحيرة) بقيمة إجمالية (112.477)  مليون جنيه بنسبة تنفيذ (75.50%)، وكذلك عملية حماية منطقة سانت كاترين إنشاء ( 3 سدود 2 بحيرة) بقيمة إجمالية (44.280) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (91.09%)، إلى جانب عملية حماية لمنطقة الصاعدة البيضاء والسمراء من إخطار السيول / نويبع بقيمة إجمالية (8.472) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (99.74%)، وايضاً عملية حماية منطقة دهب إنشاء ( 3 سدود و 2 بحيرة ) بقيمة إجمالية (74.807) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (93.38%)، علاوة على عملية حماية منطقة البيضا بدهب بقيمة إجمالية (6.012) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (100%).

وتضمنت محافظة مرسى مطروح تنفيذ إنشاء 50 خزان أرضى سعة 100 م3 شرق وغرب مطروح بقيمة إجمالية (4.531) مليون جنية بنسبة تنفيذ( 91.72% )، وكذلك عملية إنشاء 50 خزان ارضى سعة 100 متر مكعب غرب مطروح بقيمة إجمالية (4.338) مليون جنية بنسبة تنفيذ ( 89.63 %)، إلى جانب إنشاء 150 خزان ارضى سعة 100م3 بمناطق متفرقة بمطروح بقيمة إجمالية (33) مليون جنية بنسبة تنفيذ (46.39%).  

وفى نطاق محافظة البحر الأحمر جارى تنفيذ عملية إنشاء سد و بحيرة صناعية وحاجز ترابى خلفها و قناة صناعية بوادى القويح بمدينة القصير بقيمة إجمالية (165.272) مليون جنيه، وإنشاء سد و 4بحيرات صناعية بحواجز ترابية خلفية للبحيرات و قناة صناعية و حاجز فرعى بمدينة القصير بقيمة إجمالية (73.560) مليون جنيه.


المياه الجوفية

وزارة الموارد المائية والرى

حماية مدينة طابا

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