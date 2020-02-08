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الرئيس السيسى يصل مقر إقامته فى أديس أبابا للمشاركة بقمة الاتحاد الإفريقى

السبت، 08 فبراير 2020 11:10 ص
الرئيس السيسى يصل مقر إقامته فى أديس أبابا للمشاركة بقمة الاتحاد الإفريقى وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى مقر اقامته فى اديس ابابا
كتب محمد عبد العظيم

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وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر إقامته فى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، للمشاركة فى قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقى، والتى ستعقد يومى 9 و10 فبراير الجارى، حيث من المقرر أن تشهد القمة تسليم الرئيس رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دولة جنوب أفريقيا، بحضور الرئيس الجنوب أفريقي.
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن نشاط الرئيس في أديس أبابا المشاركة فى قمة مجلس السلم والأمن الافريقي حول ليبيا، وكذا اجتماع الآلية الرئاسية المعنية بقضية الصحراء الغربية، فضلا عن قمة منتدي رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.
 
وسوف يعقد الرئيس على هامش القمة الأفريقية لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة في القمة.

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