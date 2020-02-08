التعليم: لن يتم الاستغناء عن أى معلم بمسابقة العقود.. والتعاقد العام الجارى

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، إنه سيتم التعاقد مع المعلمين المستهدفين فى مسابقة العقود المؤقتة التى تم فتح باب التقدم عليها خلال أكتوبر الماضى من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين فى تصريح خاص، أنه لن يتم الاستغناء عن أحد والتعاقد سيتم خلال هذا العام وليس العام المقبل، موضحا أنها تحتاج لوقت وسيتم الانتهاء من كافة إجراءاتها.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وافق على السماح لحاملي المؤهلات العليا التربوية بالعمل بمهنة التدريس تطوعًا، وذلك وفقًا لضوابط خاصة.