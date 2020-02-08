التعليم: تدريبات للراغبين فى العمل كمتطوعين بالمدارس لسد العجز

قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، أن المعلمين الذين سيتم اختيارهم للعمل كمتطوعين فى المدارس يتلقوا تدريبات على المناهج سواء أولياء الأمور أو الخريجين.

وأعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شروط وضوابط وإجراءات التطوع للعمل فى المدارس بجميع المحافظات من حملة المؤهلات العليا.

وأكد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ضوابط العمل التطوعى، فى خطاب رسمى، موضحا يجب حصر بالتخصصات التى بها عجز على مستوى كل إدارة تعليمية، واستطلاع رأى الجهات الأمنية بمعرفة مديرية التربية والتعليم.

وأضاف حجازى أنه سيتم إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الادارة التعليمية فى كل تخصص، تسكين الراغبين فى العمل التطوعى بالمدارس التى بها عجز فى ضوء الحصر على مستوى الادارة، مراعاة رغبة المتطوع فى التسكين بالإدارة التى يرغبها وذلك فى ضوء العجز، عدم تسكين الراغبين فى العمل التطوعى بالمدارس التى بها ذويهم من الدرجة الأولى والثانية، عدم مشاركة المتطوعين فى أعمال الامتحانات، عدم تكليف المتطوع بالاشراف اليومي.

وأشار حجازى إلى أن الحد الادنى لمدة العمل التطوعى ثلاثة أشهر، مع ضرورة اجتياز برنامج تأهيلى من خلال التوجيه الفنى بالإدارة، مؤكدا أنه سيتم منح المتطوع شهادة تقدير عن الحد الأدنى لمدة العمل التطوعى وشهادة خبرة بنهاية فترة عمله معتمدة من مدير مديرية التربية والتعليم.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وافق على السماح لحاملى المؤهلات العليا التربوية بالعمل بمهنة التدريس تطوعًا، وذلك وفقًا لضوابط خاصة.

ووجهت الوزارة، مديرى المديريات التعليمية، بإعداد حصر بالتخصصات التى بها عجز على مستوى الإدارات، فضًلا عن إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية فى كل تخصص.

كما طالبت بتسكين الراغب فى العمل التطوعى بالإدارة التى يرغب العمل بها، وذلك فى ضوء العجز، مع مراعاة عدم التسكين فى المدارس التى يوجد بها ذويهم من الدرجة الأولى والثانية.

واشترطت الوزارة ضرورة عدم مشاركة المتطوعين فى أعمال الامتحانات (وضع الامتحانات، ولجان النظام والمراقبة)، وعدم تكليف المتطوعين بالإشراف اليومى، على أن يكون الحد الأدنى لمدة العمل التطوعى ثلاثة أشهر (فصل دراسي)، واجتياز برنامج تأهيلى من خلال التوجيه الفنى بالإدارة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم منح المتطوع شهادة تقدير عن الحد الأدنى لمدة العمل التطوعى، وشهادة خبرة بنهاية فترة عمله (عام دراسي) بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت عن التعاقد مع 120 ألف معلم ومن المقرر أن يتم البدء فى التعاقد خلال الفترة المقبلة.