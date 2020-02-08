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التعامل مع كبار السن المصابين بالشيخوخة وفقا لوزارة الصحة السعودية

السبت، 08 فبراير 2020 04:00 م
التعامل مع كبار السن المصابين بالشيخوخة وفقا لوزارة الصحة السعودية كبار السن-صورة ارشيفية
فاطمة ياسر

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قدمت وزارة الصحة السعودية عبرموقعها الرسمي، طرق للتعامل مع كبار السن المصابون بالشيخوخة، موضحين أن التقدم في العمر حقيقة بيولوجية قد يتعرض لها بعض كبارالسن، والبعض الأخر لا يصاب بها.
 
وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أن بعض كبارالسن يتعرضون للإصابة بالشيخوخة نتيجة لبعض العوامل الجسدية أي الإصابة بالامراض، وأيضا التعرض لمشاكل اليومية في الحياه والتعرض لضغوط الحياة، هذه هي الأمور التي تزيد من فرص الإصابة بالشيخوخة.
 
وأكدت وزارة الصحة السعودية، أن الإصابة بالشيخوخة تكون نتيجة لبعض التغيرات التي تطرق علي الجسم، وأيضا الحالة الاجتماعية والنفسية تعد من أبرز الأسباب التي تزيد فرص الإصابة بها، وتصيب الكبار بالتعب والارهاق وعدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي.
وقدمت وزارة الصحة السعودية التعريف العلمي الخاص بالشيخوخة، علي أنها  حقيقة بيولوجية  يتعرض لها كبار السن أي من عمر ال 60 يزداد فرص الإصابة بالشيخوخة، وهنا يبدأ الشخص في عدم قدرته علي القيام باي نشاط أو عمل موكل بالقيام به.
 
وهناك العديد  من العوامل التي تؤثر في صحة كبار السن وتزيد فرص إصابتهم بالشيخوخة، ومنها العادات الغذائية الخاطئة، والضغوط النفسية التي تعرضوا لها، وبعض العوامل الجينية التي تزيد فرص الإصابة، وإصابتهم بالأمراض المزمنة كالضغط والسكر وأمراض القلب.

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