سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 12:27 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"التضامن" تبدأ اختبارات مشرفى حجاج الجمعيات الأهلية لمحافظات الوجه البحرى

السبت، 08 فبراير 2020 12:13 م
"التضامن" تبدأ اختبارات مشرفى حجاج الجمعيات الأهلية لمحافظات الوجه البحرى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ المؤسسة القومية لتيسير اعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى اختبارات مشرفى الجمعيات الأهلية لموسم حج 1441هـ / 2020 الراغبين من أعضاء الجمعيات وممثلى الجهة الإدارية فى المشاركة فى خدمة حجاج الجمعيات الأهلية اعتبارا من اليوم السبت   ولمدة يومين وذلك للمتقدمين من محافظات الجمهورية فيما عدا محافظات جنوب الصعيد ،حيث سيتم عقد الاختبارات يوم 15 فبراير، وذلك بهدف اختيار أفضل العناصر المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وكذلك التأكد من قدرتهم على خدمة الحجاج طوال فترة أداء مناسك الفريضة والعودة الى أرض الوطن.
 
وكانت الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى  قد أكدت على أهمية حسن اختيار المشرفين اللائقين لأداء تلك المهمة التى شرفنا بها فى خدمة حجاج بيت الله الحرام وذلك وفقاً لاختبارات تتميز بالشفافية والعدالة لاختيار أفضل العناصر من بين المتقدمين ، كما وجهت الوزيرة بضرورة تيسير كافة الاجراءات عقب الاعلان هن وموعد تلقى طلبات الراغبين فى الحصول على تأشيرات حج الجمعيات الأهلية هذا العام.
 
وكان  أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى  قد اكد انه سيتم الإعلان على الموقع الإلكترونى للمؤسسة، عن الجدول التفصيلى المتضمن كافة البيانات من اسم المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه حيث من المقرر إجراء الاختبارات بشكل مركزى لكل محافظات الجمهورية وذلك بمحافظتى "سوهاج، والقاهرة" لافتا الى  انه من المقرر اختيار 270 مشرف من اجمالى 1115 متقدم ،منهم عدد 945 رجال و170 سيدة وسيتم اجراء الاختبارات التحريرية أون لاين على برنامج الحاسب مشيرا أن الاختبارات سيتم إجرائها بشكل مركزى لكافة محافظات الجمهورية وتقام فى محافظات "القاهرة ، سوهاج".
 
ويشمل الاختبار التحريرى عدد 60 سؤال دينى وإدارى حول مناسك واجراءات الحج تم وضعها من قبل متخصصين من دار الافتاء المصرية ومتخصصين من اللجنة التنفيذية للمؤسسة وخبراء فى شئون الحج.
 
 

التضامن

نيفين القباج

مشرفى حجاج الجمعيات الأهلية

اخبار مصر

اخبار الْيَوْمَ

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"التضامن" تبدأ اختبارات مشرفى حجاج الجمعيات الأهلية لمحافظات الوجه البحرى فى 8 فبراير المقبل.. اختيار 270 مشرفا من إجمالى 1115 متقدم للاختبارات.. وفتح باب تلقى طلبات الراغبين فى الحصول على التأشيرات خلال أيام

السبت، 01 فبراير 2020 03:30 م

"يا رايحين للنبى الغالى".. "التضامن" تبدأ اختبارات مشرفى حجاج الجمعيات الأهلية فى فبراير.. 60 سؤلا أون لاين حول معلومات دينية وإدارية.. وامتحان شفوى تحت إشراف متخصصين لاختيار القادرين على خدمة زوار بيت الله

الجمعة، 24 يناير 2020 07:30 ص

التضامن تستعد لاختيار 270 مشرفا لخدمة حجاج الجمعيات خلال أيام

الخميس، 09 يناير 2020 06:00 ص

التضامن: اختيار أفضل العناصر من المشرفين لخدمة حجاج الجمعيات

الخميس، 28 نوفمبر 2019 02:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم

أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم

صور.. توافد التلاميذ على مدارس بنى سويف أول أيام الفصل الدراسى الثانى

صور.. توافد التلاميذ على مدارس بنى سويف أول أيام الفصل الدراسى الثانى

4 سيناريوهات لشراء شركة STC حصة 55% من فودافون مصر

4 سيناريوهات لشراء شركة STC حصة 55% من فودافون مصر

قصة متسولة قتلت ابنها بسبب بكائه المستمر فى مصر القديمة

قصة متسولة قتلت ابنها بسبب بكائه المستمر فى مصر القديمة

6 أوراق مطلوبة للترشح لمجالس الإدارة والجمعيات العمومية بمؤسسات الصحف القومية

6 أوراق مطلوبة للترشح لمجالس الإدارة والجمعيات العمومية بمؤسسات الصحف القومية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة