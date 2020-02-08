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استطلاع للرأى يؤكد على فوز اليسار قبل شهر من انتخابات الكنيست

السبت، 08 فبراير 2020 11:59 ص
استطلاع للرأى يؤكد على فوز اليسار قبل شهر من انتخابات الكنيست نتنياهو
كتب- هاشم الفخراني

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كشف استطلاع رأي جديد تقدم كتلة "المركز- يسار" بزعامة بانى جانتس وتراجع كتلة "اليمين- حريديم" بزعامة بنيامين نتنياهو.

وأظهر الاستطلاع الذي نشرته القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي، ارتفاع كتلة "المركز- يسار" إلى 59 مقعدًا، بينما كتلة "اليمين- حريديم" تحصل على 53 مقعدًا فيما لو أجريت الانتخابات البرلمانية اليوم.

وأضاف الاستطلاع أن تحالف "أزرق أبيض" بزعامة "جانتس" سيحصل على 35 مقعدًا، بينما سيحصل حزب "الليكود" على 33 مقعدًا.

وفيما يتعلق بثالث أكبر حزب في الكنيسيت، "القائمة المشتركة" التي تمثل العرب في إسرائيل تتقدم وتحصل على مقعد إضافي عن الانتخابات السابقة، وبالتالي ستحصل على 14 مقعدًا. أما حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيجدور ليبرمان سيحصل على 8 مقاعد.

وفيما يتعلق بالأحزاب اليمينية: فيحصل حزب "شاس" المتدين برئاسة ارييه درعي، وحزب "يهدوت هتوراة" المتدين برئاسة يعقوب ليتسمان على 7 مقاعد لكل منهما، ويحصل تحالف "يمينا" المتشدد برئاسة نفتالي بينت على 6 مقاعد. في حين حصل حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير، على 1.5% من أصوات الناخبين وبالتالي لم يتجاوز نسبة الحسم.

ووفقا للاستطلاع الذي شمل عينة من 700 شخص تقريبا، أجاب 21% من المستطلعة آراؤهم أنهم لم يقرروا بعد لمن سيصوتون في الانتخابات.

وردا على السؤال حول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة الجديدة، حصل نتنياهو على 44%، مقابل 32% لجانتس، فيما قال 16% من المستطلعة آراؤهم إن أيًا من الشخصين غير مناسب لرئاسة الحكومة.


الليكود

إسرائيل

تل ايب

باني جانتس

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