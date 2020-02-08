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ازالة 242 حالة تعد على أرضى الدولة فى محافظة بنى سويف

السبت، 08 فبراير 2020 05:59 م
ازالة 242 حالة تعد على أرضى الدولة فى محافظة بنى سويف حملة إزالة التعديات
بني سويف أيمن لطفي

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يواصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف متابعته لسير العمل في الموجة الـخامسة عشر من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت 2 فبراير الحالي وتستمر على مدار شهر كامل، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة، تنفيذا  لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة. 

وأكد محافظ بني سويف،  في تصريحات له اليوم السبت علي إزالة 23 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة إجمالية 8345 متر بقرية الحمًام مركز ناصر، شمال بني سويف، وذلك بواقع 16حالة على مساحة 7750 متر على أراضى أملاك دولة ،و7 حالات على مساحة 595متر على أرض ولاية الري  ،ليصل  بذلك إجمالى عدد الحالات التي تمت إزالتها حتى الآن إلى 242 حالة، منوها عن وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز  المحافظة

و أشار محافظ بني سويف ، إلى أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب  يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة،مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة

من ناحيته أوضح أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ15 التي انطلقت"الأحد من الأسبوع الماضي"بإزالة 48 حالة بكوم أبو خلاد ناصر،فبما تم إزالة 16 حالة بالحيبة الفشن،بينما تم إزالة 48 حالة بقرية مازورة بسمسطا، وكذلك  إزالة 6 حالات بغياضة ببا ، وأيضا تم إزالة 99 حالة تعد  الخميس الماضى بمركز الواسطى شمال المحافظة، بالإضافة إلى إزالة 23 حالة اليوم السبت  بقرية الحمام مركز ناصر ، وجاري  استمرار أعمال الإزالات بحسب الجدول الزمنى المحدد مسبقا. 

 

 

 


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