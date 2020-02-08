ازالة 242 حالة تعد على أرضى الدولة فى محافظة بنى سويف

وأكد محافظ بني سويف، في تصريحات له اليوم السبت علي إزالة 23 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة إجمالية 8345 متر بقرية الحمًام مركز ناصر، شمال بني سويف، وذلك بواقع 16حالة على مساحة 7750 متر على أراضى أملاك دولة ،و7 حالات على مساحة 595متر على أرض ولاية الري ،ليصل بذلك إجمالى عدد الحالات التي تمت إزالتها حتى الآن إلى 242 حالة، منوها عن وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة

و أشار محافظ بني سويف ، إلى أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة،مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة

من ناحيته أوضح أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ15 التي انطلقت"الأحد من الأسبوع الماضي"بإزالة 48 حالة بكوم أبو خلاد ناصر،فبما تم إزالة 16 حالة بالحيبة الفشن،بينما تم إزالة 48 حالة بقرية مازورة بسمسطا، وكذلك إزالة 6 حالات بغياضة ببا ، وأيضا تم إزالة 99 حالة تعد الخميس الماضى بمركز الواسطى شمال المحافظة، بالإضافة إلى إزالة 23 حالة اليوم السبت بقرية الحمام مركز ناصر ، وجاري استمرار أعمال الإزالات بحسب الجدول الزمنى المحدد مسبقا.