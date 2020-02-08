ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى فرنسا إلى 11 بينهم بريطانى

كتبت ـ هند المغربى

أعلنت فرنسا ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على أراضيها إلى 11 مع تسجيل 5 حالات جديدة، لافتة إلى أن أحد المصابين الخمسة الجدد بفيروس كورونا مواطن بريطاني وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز فى خبر عاجل لها، وكانت وزيرة الصحة الفرنسية، أجنيس بوزين أكدت أن "بعض" من المرضى الستة الذين دخلوا المستشفى في فرنسا بعد إصابتهم بفيروس كورونا الجديد "يتحسنون" و "يمكن إطلاق سراحهم في الأيام المقبلة".

ووفقا لصحيفة ليكسبريس الفرنسية، فقد أرادت وزارة الصحة أن تطمئن المواطنين، وقالت إنه سيتم ترحيل 38 مواطناً فرنسياً من ووهان يوم الأحد المقبل، وسيتم احتجازهم لمدة 14 يومًا في منطقة إيكس أون بروفينس.

وأوضحت بوزين، أن عملية نقل الـ38 شخصا من ووهانسوف تتم على متن رحلة بريطانية، وأوصت باتخاذ تدابير مراقبة معززة للعائدين من الصين، الذين يجب عليهم على وجه الخصوص تجنب مغادرة منازلهم.

وقالت أجنيس بوزين في مؤتمر صحفي حضره مدير لسلطات الصحية، جيروم سالومون، وقالت إنه لكي يخرج هؤلاء المرضى، وضعت السلطات شرطًا مفاده أن "اختبارين على الأقل" سلبيين لمدة 24 ساعة، للتأكد من أنهما لم يعدا قادرين على نقل الفيروس، ومتابعة حالتهم أول بأول، وإصدار تقارير.

واضافت الوزيرة، أنه فيما يتعلق بالفرنسيين الـ 38 الذين سيعودون الأحد من ووهان، ستكون عودتهم على متن رحلة تنظمها "السلطات البريطانية"، وسيتم وضعهم في تحت المراقبة لمدة 14 يومًا في مقر المدرسة الوطنية لضباط مكافحة الحرائق (إنسبوس) في إيكس إون بروفنس.