ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

كتب ــ إسلام سعيد

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم السبت، بقيمة جنيهين في سوق الصاغة، عقب ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى 1570 دولار لأوقية الذهب، بالتزامن مع ارتفاع الطلب العالمى على الذهب، نتيجة المخاوف من استمرار انتشار فيروس كورونا، وصعد سعر عيار الذهب 21 إلى 688 جنيها للجرام، ويعتبر الذهب 21 هو الأكثر تداولا وانتشارا بسوق الصاغة بمصر، بل يعتبر العيار الرئيسى الذى يتحدد عليه أسعار الأعيرة المختلفة.

أسعار الذهب في مصر بعد ارتفاعها:

عيار 18 : 589.75 جنيها للجرام

عيار 21 : 688 جنيها للجرام

عيار 24 : 786 جنيها للجرام

الجنيه الذهب : 5504 جنيهات

أوقية الذهب : 1570 دولارا

وتواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد الارتفاع، في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم جاهدة للحد من تداعيات المرض الخطير.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين، السبت، بأن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي وصل إلى 722 حالة، بزيادة 86 حالة عن الخميس، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في العالم إلى 724.

وأعلن إقليم هوبي الواقع بوسط الصين 81 حالة وفاة جديدة في حين توفي 67 شخصا في مدينة ووهان عاصمة الإقليم

وفي أنحاء بر الصين الرئيسي كانت هناك 3399 حالة إصابة جديدة مؤكدة يوم الجمعة ليصل إجمالي عدد المصابين في البر الصيني حتى الآن إلى 34598 مصابا، وفي العالم إلى 34887 مصابا، بينما بلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس 2076 حالة.