سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 03:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إقالة مساعد عسكرى من منصبه بالبيت الأبيض بعدشهادته ضد ترامب

السبت، 08 فبراير 2020 02:00 ص
إقالة مساعد عسكرى من منصبه بالبيت الأبيض بعدشهادته ضد ترامب ترامب والبيت الابيض
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 قال محام إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقالت اللفتنانت كولونيل ألكسندر فيندمان كبير خبراء البيت الأبيض في الشأن الأوكراني من منصبه بعدما شهد ضد الرئيس خلال مساءلته.
 
وقال ديفيد بريسمان محامي فيندمان في بيان إنه تم اصطحابه إلى خارج البيت الأبيض حيث كان يعمل في مجلس الأمن القومي.
 
وأضاف "لا يوجد أدنى شك لدى أي أمريكي بخصوص سبب إنهاء عمل هذا الرجل... لقد طُلب من فيندمان المغادرة لأنه قال الحقيقة".
 
وشهد فيندمان، خلال مساءلة ترامب في مجلس النواب في نوفمبر تشرين الثاني، بأن ترامب قدم طلبا غير ملائم إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي في يوليو تموز أصبح محور التحقيق مع الرئيس الجمهوري.
 
وقال فيندمان أمام لجنة يقودها الديمقراطيون "لم أكن أصدق ما كنت أسمعه" في المكالمة. وطلب ترامب من زيلينسكي فتح تحقيقات بشأن منافسه الديمقراطي جو بايدن وبشأن نظرية مؤامرة تقول إن أوكرانيا، وليس روسيا، كانت وراء التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

ترامب

البيت الابيض

ألكسندر فيندمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البيت الأبيض يتوقع تأثيرا ضئيلا لفيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكى

الجمعة، 07 فبراير 2020 06:31 م

كيف علقت الصحف العالمية على تبرئة ترامب.. واشنطن بوست: انتصار سياسى للبيت الأبيض ونهاية لحلقة مريرة فى التاريخ الأمريكى.. الجارديان: "العزل" وضع الرئيس فى موقف قوى.. ويضع الديمقراطيين فى مأزق بانتخابات 2020

الجمعة، 07 فبراير 2020 02:00 ص

الصحف العالمية: تبرئة ترامب انتصار سياسى للبيت الأبيض ونهاية لحلقة مريرة.. خبراء يحذرون: عدد الحالات المخفية للمصابين بكورونا تجعل احتوائه مستبعدا.. ومخاوف من غياب مختبرات فحص الفيروس في أفريقيا

الخميس، 06 فبراير 2020 02:55 م

واشنطن بوست: تبرئة ترامب انتصار سياسى للبيت الأبيض ونهاية لحلقة مريرة

الخميس، 06 فبراير 2020 10:05 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الزراعة: قوافل بيطرية بالمجان تجوب القرى لإجراء التلقيح الصناعى للماشية

الزراعة: قوافل بيطرية بالمجان تجوب القرى لإجراء التلقيح الصناعى للماشية

15 قاعدة لتصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات التكميلية بالجيزة وملوى

15 قاعدة لتصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات التكميلية بالجيزة وملوى

مرتضى منصور يحيل كريم حسن شحاته للتحقيق بسبب هدف الأهلي

مرتضى منصور يحيل كريم حسن شحاته للتحقيق بسبب هدف الأهلي

الرى: تنفيذ أعمال الرفع المساحى لحماية مدينة طابا من السيول

الرى: تنفيذ أعمال الرفع المساحى لحماية مدينة طابا من السيول

طباخ الكشرى محرم عليه.. قرية العبادلة بالقليوبية ملوك الأكلة الشعبية صناعة فقط

طباخ الكشرى محرم عليه.. قرية العبادلة بالقليوبية ملوك الأكلة الشعبية صناعة فقط

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف تفاصيل الاستعدادات لمواجهة الأوبئة فى المدارس

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف تفاصيل الاستعدادات لمواجهة الأوبئة فى المدارس

"التكشيرة بتاخد للأفراح تأشيرة".. حسام البدرى حقق إنجازات مع الأهلى بلا ابتسامة.. حسنى عبد ربه قاد الفراعنة لمنصات التتويج.. عيد عبد الملك يسجل رقما قياسيا بالدورى.. والجوكر يدخل التاريخ من أوسع الأبواب

"التكشيرة بتاخد للأفراح تأشيرة".. حسام البدرى حقق إنجازات مع الأهلى بلا ابتسامة.. حسنى عبد ربه قاد الفراعنة لمنصات التتويج.. عيد عبد الملك يسجل رقما قياسيا بالدورى.. والجوكر يدخل التاريخ من أوسع الأبواب

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بالقاهرة الكبرى غدا وطقس شديد البرودة

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بالقاهرة الكبرى غدا وطقس شديد البرودة

موقع الكاف يختار محمد أبو جبل الحارس الأفضل فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا

موقع الكاف يختار محمد أبو جبل الحارس الأفضل فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا

فيديو.. الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة

فيديو.. الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة

الحكومة تشكل لجنة لتحويل براءات الاختراعات لمشروعات قومية.. اللجنة تمنح التراخيص كحجر أساس لاستغلال الاختراع وبدء الإنتاج.. قراراتها تساعد فى سد الحاجة من الأدوية.. اللجنة تقدر التعويض المستحق لصاحب البراءة

الحكومة تشكل لجنة لتحويل براءات الاختراعات لمشروعات قومية.. اللجنة تمنح التراخيص كحجر أساس لاستغلال الاختراع وبدء الإنتاج.. قراراتها تساعد فى سد الحاجة من الأدوية.. اللجنة تقدر التعويض المستحق لصاحب البراءة

انتهاكات الدوحة.. قطرى يعتدى على سائق بالضرب ويبث الواقعة على تويتر..فيديو

انتهاكات الدوحة.. قطرى يعتدى على سائق بالضرب ويبث الواقعة على تويتر..فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة