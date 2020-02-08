إعدام ومؤبد و15 سنة أحكام على متهمين بقتل شخصين لسرقة منزلهما بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها المنعقدة، اليوم، بالإعدام شنقا لسائق، والمؤبد والسجن 15سنة لشخصين آخرين لقتلهم شخصين أثناء سرقة منزلهما بدائرة مركز منيا القمح.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر ممدوح سليم، ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد غريب.

وتعود أحداث القضية رقم 34796 لسنة 2018 جنايات مركز منيا القمح والمقيدة برقم 2974 لسنة 2018 كلي جنوب الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة منيا القمح، يفيد بضبط كل من "فتحي س م م" 16 عاما، عامل، مقيم بمركز الزقازيق و " أحمد ص م" 21 عاما، سائق توك توك، مقيم مركز منيا القمح، و"علي ص ع " 31 عاما، سائق، مقيم بمركز منيا القمح، لاتهامهما بقتل" سلامة م "و" سعدة م ا ".

وتبين من قرار إحالة النيابة العامة، أن المتهم الأخير حرض على سرقة منزل المجني عليهما بسبب خلافات مالية سابقة بينه وبين المجني عليهما، وعندما علم الجناة بشعور المجني عليهما بوجودهم بالمنزل أطلقوا صوبهما أعيرة نارية مما أودى بحياتهما. تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وقررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها بالإعدام شنقا للمتهم " أحمد ص" والسجن المؤبد للمتهم"علي ص" والسجن 15 سنة للمتهم " فتحي س" لكونه حدث.