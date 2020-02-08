إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين نقل بالوادي الجديد

فريق المحافظات

أصيب 4 أشخاص، في حادث تصادم سيارتي نقل، مساء اليوم السبت، بطريق عزب القصر – مدينة موط بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد حيث تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارا من قسم شرطة النجدة يفيد بوصول 4 مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام بمدينة "موط" وتبين تصادم سيارتي ربع نقل بطريق عزب القصر – مدينة "موط" بمركز الداخلة أسفر عن إصابة كل من عبد الحميد محمود، محمد 62 سنة، من محافظة الأقصر، حسن محمد حسين، 19 سنة، من محافظة الأقصر، أحمد محمد محمود خليفة، 33 سنة، محمود السيد حسين 22 سنة.