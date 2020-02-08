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إصابة شاب سقط من قطار أمام قرية الأشراف الشرقية بقنا

السبت، 08 فبراير 2020 04:31 م
إصابة شاب سقط من قطار أمام قرية الأشراف الشرقية بقنا إسعاف - أرشيفية
فريق المحافظات

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أصيب شاب بكدمات وكسور اليوم السبت؛ إثر سقوطه من قطار أمام قرية الأشراف الشرقية التابعة لدائرة مركز قنا، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج؛ حيث تلقى اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد استقبال مستشفى قنا العام "محمود.ص.س"، 30 سنة، مصابًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، بالإضافة إلى إصابته بنزيف داخلى نتيجة سقوط من أحد القطارات بالقرب من قرية "الأشراف الشرقية"، التابعة لدائرة مركز شرطة قنا.

وبسؤال زملائه تبين أنه يعانى من تشنجات نتيجة مرض عصبى، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فى سياق آخر قال اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إن المديرية تعطى اهتمامًا لملفات الخصومات الثأرية، وهناك لجان مشكلة من إدارات البحث الجنائى والأمن العام بالمحافظة للتواصل مع أطراف الخصومات، لتقريب وجهات النظر، وأن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يعطى اهتمامًا واسعًا بهذا الملف على وجه التحديد.

وأضاف اللواء شريف عبدالحميد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الخصومات الثأرية يكون لها تأثير سلبى على المجتمع القنائى بصفة خاصة، ويحدث اضطراب فى الحياة اليومية للعائلات المتخاصمة من أطراف الخصومات الثأرية، والمدرية تقوم بالتنسيق دائماً مع رجال الدين فهم العامل الأكبر والمؤثر لحل وتمهيد الخلافات، وعدم تطوير الخصومة بين العائلات.

وشدد مدير أمن قنا، على أن مديرية الامن لا تتهاون فى هذا الملف خاصة أن طبيعة محافظة قنا، يوجد بها قبائل وعائلات وهدفها الأول هو تحقيق أمن المواطن القنائى، ونعمل وفق خطة متكاملة بالتعاون مع المحافظة بإشراف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وأعضاء لجان المصالحات والقيادات الشعبية لإنهاء كافة الخلافات للوصول نحو قنا خالية من الثأر.


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