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أول صور لتمثالى مجدى يعقوب وعبد الحليم محمود قبل وضعهما بميادين الشرقية

السبت، 08 فبراير 2020 09:52 ص
أول صور لتمثالى مجدى يعقوب وعبد الحليم محمود قبل وضعهما بميادين الشرقية تمثالى مجدى يعقوب وعبد الحليم محمود
الشرقية - إيمان مهنى

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حصل "اليوم السابع"، على الصور الأولى، لتمثالى الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى، والعارف بالله الشيخ عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، فور الانتهاء من نحتهما، وتستعد مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، لوضع التمثالين فى أبرز ميدانين بالمدينة تكريما لهما، خلال الأيام المقبلة، حيث انتهى الفنان التشكيلى المسئول عن نحتهما من كافة الأعمال، وسيتم تثبيتهما فى الميدانين المخصصان لهما .

وقام بأعمال نحت التمثالين الفنان التشكيلى أحمد عفيفى، ومعه فريق عمل من الفنانين يضم "إبراهيم عفيفى شقيقه الأكبر، ومصطفى الحادى، وفادى صابر"، حيث تم استخدم مادة الفيب"GRT" ، وهى مقاومة لعوامل الجوية .

يذكر أن الدكتور مجدى يعقوب عالم القلب الشهير ولد فى مدينة بلبيس فى 19 نوفمبر 1935 وعاش هو وأسرته بها لفترة وتعلم بمدارسها، ثم انتقل للعيش فى القاهرة و بعدها سافر للخارج ثم عاد منذ سنوات و أسس معهد القلب فى أسوان، والشيخ عبدالحليم محمود ولد فى قرية السلام التابعة لمركز بلبيس عام 1910 ، هو من أهم علماء الدين فى العصر الحديث و نبغ فى علوم الدين منذ طفولته، وحصل على درجة الدكتوراه من فرنسا، وله العديد من مؤلفات الدينية، وتدرج فى المناصب حتى وصل الى آمين مجمع البحوث الإسلامية، ثم وزير الأوقاف وشئون الأزهر، ثم تولى مشيخة الأزهر، حيث عمل خلال فترة رئاسية للأزهر على إصلاحه و إعادة هيبته ومكانته، ساهم فى بناء مئات المعاهد الأزهرية بالقرى، وتنبأ الشيخ بنصر أكتوبر فى رؤية رسول الله صلى الله يعبر القناة هو والجنود وأخبر بها الرئيس السادات، والذى اعتبرها بشارة اتخاذ قرار الحرب.

وكرم المجلس الثقافى البريطانى، السير والعالم مجدى يعقوب، رئيس مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، الذى حصل على جائزة الإنجاز الحياتى خلال حفل جوائز خريجى التعليم البريطانى بحضور وزير الكهرباء المصرى، ومديرة المجلس الثقافى البريطانى، والسفير البريطانى فى مصر، وعدد من المهنيين البارزين.

تمثالى مجدى يعقوب وعبد الحليم محمود (1)
 

 

تمثالى مجدى يعقوب وعبد الحليم محمود (2)
 

 

تمثالى مجدى يعقوب وعبد الحليم محمود (3)
 

 

تمثالى مجدى يعقوب وعبد الحليم محمود (4)
 

 

تمثالى مجدى يعقوب وعبد الحليم محمود (5)
 

 

تمثالى مجدى يعقوب وعبد الحليم محمود (6)
 

 

تمثالى مجدى يعقوب وعبد الحليم محمود (7)
 

 

تمثالى مجدى يعقوب وعبد الحليم محمود (8)
 

 

تمثالى مجدى يعقوب وعبد الحليم محمود (9)
 

 

تمثالى مجدى يعقوب وعبد الحليم محمود (10)
 

 


الشرقية

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بلبيس

مجدى يعقوب

عبدالحليم محمود

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