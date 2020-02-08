سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 11:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الدولار اليوم السبت 8-2-2020 فى مصر

السبت، 08 فبراير 2020 10:27 ص
أسعار الدولار اليوم السبت 8-2-2020 فى مصر الدولار - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقر سعر الدولار اليوم السبت 8-2-2020، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى البنوك العاملة فى مصر، واستقر سعر الدولار عند ختام تعاملات الخميس، وسجل تبايناً فى سعره بين عدد من البنوك، وسجل متوسط سعر عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت كالتالى..    

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.72 جنيه للشراء.

15.82 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.72 جنيه للشراء.

15.82 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.72 جنيه للشراء.

15.82 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.72 جنيه للشراء.

15.82 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.74 جنيه للشراء.

15.84 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.72 جنيه للشراء.

15.82 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

15.72 جنيه للشراء.

15.82 جنيه للبيع.

 

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.


الدولار

دولار

اسعار الدولار

الدولار اليوم

الدولار فى مصر

دولارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم

أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم

صور.. توافد التلاميذ على مدارس بنى سويف أول أيام الفصل الدراسى الثانى

صور.. توافد التلاميذ على مدارس بنى سويف أول أيام الفصل الدراسى الثانى

4 سيناريوهات لشراء شركة STC حصة 55% من فودافون مصر

4 سيناريوهات لشراء شركة STC حصة 55% من فودافون مصر

قصة متسولة قتلت ابنها بسبب بكائه المستمر فى مصر القديمة

قصة متسولة قتلت ابنها بسبب بكائه المستمر فى مصر القديمة

6 أوراق مطلوبة للترشح لمجالس الإدارة والجمعيات العمومية بمؤسسات الصحف القومية

6 أوراق مطلوبة للترشح لمجالس الإدارة والجمعيات العمومية بمؤسسات الصحف القومية

سفارة واشنطن فى بكين تعلن وفاة أول أمريكى بفيروس كورونا بمدينة ووهان

سفارة واشنطن فى بكين تعلن وفاة أول أمريكى بفيروس كورونا بمدينة ووهان

محمد النني في مغامرة جديدة مع بشكتاش بالدوري التركي

محمد النني في مغامرة جديدة مع بشكتاش بالدوري التركي

اليوم.. انطلاق الترم الثانى بالجامعات..وبدء تطبيق حظر النقاب بجامعة القاهرة

اليوم.. انطلاق الترم الثانى بالجامعات..وبدء تطبيق حظر النقاب بجامعة القاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة