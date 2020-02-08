أخبار الاقتصاد اليوم.. إعلان توقيع 77 اتفاق تسوية لمتأخرات الشركات المصدرة

كتب أحمد حمادة

شهد الاقتصاد المصري عدد من الاحداث الهامة اليوم السبت 8 فبراير، لعل أبرزها إعلان تسوية مستحقات شركات مصدرة، تطبيقا لمبادرة رئيس الوزراء بصرف مستحقات المصدرين

المالية والتجارة: توقيع 77 اتفاق تسوية لمتأخرات الشركات المصدرة

انتهي فريق عمل من وزارتى المالية والتجارة والصناعة بتوقيع 77 «اتفاق تسوية» للشركات التي أبدت رغبتها في الاستفادة من مستحقاتها المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في إجراء خطط توسعية لمشروعاتها الصناعية، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير وتوفير المزيد من فرص العمل.

وزيرة التجارة تقرر مد العمل بمهلة تحديد نسبة الرطوبة فى القمح لمدة عام

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بمد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى القرار الوزاري رقم 275 لسنة 2019 والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بحبوب القمح المستوردة لمدة عام اعتبارا من3 إبريل 2020، وقال المهندس أشرف عفيفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن القرار يأتى استجابة لطلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بعد دراسة الوزارة لمخزون البلاد من هذه السلعة الاستراتيجية لضمان توفيرها للمستهلك المصري بالجودة اللازمة.

استقرار أسعار العملات اليوم السبت 8-2-2020 فى مصر

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 8-2-2020، طبقاً لأسعار إغلاق الخميس، وذلك بسبب عدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت، ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى اليوم الدولار الأمريكى، الذى استقر سعره عند سعر ختام تعاملات أمس، والذى بلغ 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.17 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم السبت 8-2-2020 فى مصر

استقر سعر الدولار اليوم السبت 8-2-2020، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى البنوك العاملة فى مصر، واستقر سعر الدولار عند ختام تعاملات الخميس، وسجل تبايناً فى سعره بين عدد من البنوك، وسجل متوسط سعر عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم السبت، بقيمة جنيهين في سوق الصاغة، عقب ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى 1570 دولار لأوقية الذهب، بالتزامن مع ارتفاع الطلب العالمى على الذهب، نتيجة المخاوف من استمرار انتشار فيروس كورونا، وصعد سعر عيار الذهب 21 إلى 688 جنيها للجرام، ويعتبر الذهب 21 هو الأكثر تداولا وانتشارا بسوق الصاغة بمصر، بل يعتبر العيار الرئيسى الذى يتحدد عليه أسعار الأعيرة المختلفة.

تعرف على أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت ستقرارا فى الأسواق، بحسب التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، وكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن من المزرعة 26 – 27 ، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 31 -32 جنيها للكيلو حسب المنطقة ،مشيرا الى أن الأسعار فى الأسواق مستقرة.