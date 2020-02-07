وكيل تضامن الأقصر: وصول 5 آلاف فيزا تكافل وكرامة وبدء تسليمها للمواطنين

وأضاف وكيل تضامن الأقصر، أن استحقاقات برنامج تكافل استحقاقات أسرية وتستخرج الفيزا باسم الزوجة ويشترط لاستلامها حضور الزوج والزوجة معاً، أما فيزا برنامج كرامة فهى استحقاق شخصى ولا يتم دفع أى رسوم تحصيل عند استلام الفيزا.

وفى حال وقوع أى تجاوزات يتم الاتصال بمدير الإدارة الاجتماعية لاتخاذ اللازم تجاه المخالفين.

وكان قد صرح محمود الضوى إبراهيم مدير إدارة التضامن الإجتماعى بمدينة إسنا جنوب الأقصر، أنه ورد للمدينة مؤخراً 1230 فيزا تكافل وكرامة مرتدة من الوزارة، منها 708 فيزا جديدة وحالات تحديث معاش ضمان من برنامج تكافل وكرامة، حيث سيتم التسليم لكافة المواطنين خلال الأسبوع القادم، وذلك بعد إجراء محاضر المسائلة المجتمعية والتحقق للحالات ويكون التسليم عن طريق اللجنة المختصة بالتسليم.

وأضاف مدير إدارة تضامن إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه استقبلت المدينة مؤخراً زيارة لمكتب المراقبة الاجتماعية لمتابعة تقديم الخدمات لأهالي المدينة، وذلك بحضور لجنة من الوزارة ضمت كل من محمد سامى محمد من الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بالوزارة، وجيهان محمد من إدارة الدفاع الاجتماعي بالمديرية، وأحمد يوسف مدير مكتب المراقبة الاجتماعية بإسنا، وسناء عبد الحميد مراقبة إجتماعية، وعبد الدايم السيد سكرتير بمكتب المراقبة بإسنا، حيث أنه تم خلال الزيارة إجراء متابعة لكافة أعمال مكتب المراقبة الاجتماعية بإسنا، بجانب مراجعة أعمال المكتب لخدمة الآلاف من المواطنين بالمدينة الأكبر في الأقصر.