وزير فرنسى: انخفاض صادرات نبيذ بلادنا إلى أمريكا لـ44% نتيجة فرض ترامب للضرائب

كتب أحمد علوى

أعلن وزير الدولة الفرنسي لشئون التجارة الخارجية جان-باتيست لوموين، اليوم الجمعة، عن تقرير يكشف انخفاض الصادرات الفرنسية من النبيذ للولايات المتحدة إلى ما يقرب من النصف في نوفمبر الماضى، وذلك نتيجة فرض نسبة ضرائب وصلت إلى 25% ومن قبل إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والتي تدخلت حيز التنفيذ أكتوبر الماضى.

وأكد الوزير الفرنسى في سياق عرضه لأرقام التجارة الخارجية لعام 2019 أن صادرات النبيذ في نوفمبر نحو الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 44% بالمقارنة مع كانت عليه في شهر أكتوبر.

ودعا لوموين إلى تفسير إحصائيات وحسابات شهر نوفمبر بحذر شديد، وقال: "ربما جرى في أكتوبر العمل على الاحتفاظ بمخزونات تحسباً"، مذكراً بأن الضرائب الأمريكية دخلت حيز التنفيذ في 16 أكتوبر.

وأقر في المقابل بأن هذه الضرائب التي فرضت في سياق خلاف بين واشنطن وبروكسل بشأن الإعانات لشركتي ايرباص وبوينج، قد شكّلت صدمة لقطاع النبيذ الفرنسى وذكر بإجراءات اتخذتها الحكومة لمواجهتها.

وأضاف: "ضاعفنا ميزانية وكالة سوبيكسا (وكالة الاتصالات المتخصصة بالمواد الغذائية)، وطلبنا من وكالة بيزنس فرانس زيادة أنشطتها تجاه عدد معين من المناطق الجغرافية لصالح قطاع الكروم والنبيذ، خصوصاً نحو اليابان".

وتابع: "وعلى المستوى الأوروبي طلبنا، إلى جانب وزير الزراعة ديدييه جيوم، إنشاء صندوق تعويضات عن خسارتنا. ونأمل أن ننجح في ذلك خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".

وفي الخريف، سمحت منظمة التجارة العالمية لواشنطن بتطبيق فرض ضرائب على مختلف البضائع الأوروبية، بينها النبيذ الفرنسي، كرد على الإعانات التي تدفعها الدول الأوروبية لشركة ايرباص.

وفى أغسطس الماضى أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاده لاقتراح فرنسي بفرض ضريبة تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبيرة، وهدد من جديد بالرد بفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي.

وقال ترامب في حديث للصحفيين في البيت الأبيض قبل توجهه لحضور قمة مجموعة السبع بفرنسا، إنه ليس "معجبا كبيرا" بشركات التكنولوجيا ولكن" تلك شركات أمريكية كبيرة، وبصراحة لا أريد أن تقوم فرنسا بفرض ضريبة على شركاتنا". وأضاف ترامب: "وإذا فعلوا ذلك سأفرض ضريبة على نبيذهم بشكل لم يروه مطلقا من قبل".