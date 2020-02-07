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وزير الطاقة الروسى يؤكد استعداد بلاده لاستئناف الحوار فى مجال الطاقة

الجمعة، 07 فبراير 2020 07:01 ص
وزير الطاقة الروسى يؤكد استعداد بلاده لاستئناف الحوار فى مجال الطاقة وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك
وكالات

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أكد وزير الطاقة الروسى، ألكسندر نوفاك، الخميس، استعداد الوزارة لاستئناف الحوار مع الجانب الأمريكى فى مجال الطاقة، مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية تعيق تنمية التعاون وتعد مثالا على لمنافسة غير عادلة. وجاء فى بيان لوزارة الطاقة الروسية صدر عقب اجتماع نوفاك مع السفير الأمريكى فى موسكو، جون سوليفان.

وأضاف "وزارة الطاقة الروسية مستعدة لاستئناف الحوار مع الجانب الأمريكى فى مجال الطاقة، بما فى ذلك مجالات التعاون المحتملة مثل البيئة وتحليل الوضع فى سوق النفط والغاز، وكذلك التفاعل فى المحافل الدولية، بما فى ذلك "مجموعة العشرين"، شريطة تبنى نهج بناء من قبل الشركاء".

وأشار نوفاك إلى الأنشطة المشتركة للشركات الأمريكية والروسية فى روسيا، فضلا عن حقيقة أن العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا تعرقل تطوير التعاون متبادل المنفعة و تُعتبر مثالاً على المنافسة غير العادلة.

وقال بهذا الخصوص: "نرحب بالتعاون على مستوى الشركات - يظهر عمل شركات بلدينا اهتمامًا بتوسيع التعاون وفتح إمكاناتنا الاستثمارية" .

بالإضافة إلى ذلك، تمت، خلال الاجتماع، مناقشة الوضع الراهن للتعاون الثنائى في مجال الطاقة.

 
 

 


روسيا

وزير الطاقة الروسى

ألكسندر نوفاك

أمريكا وروسيا

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