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الجمعة، 07 فبراير 2020 07:09 ص
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هتحميك من الشيخوخة وتقوى عضلاتك.. اعرف الفوائد الصحية لتناول البسلة

الجمعة، 07 فبراير 2020 07:00 ص
هتحميك من الشيخوخة وتقوى عضلاتك.. اعرف الفوائد الصحية لتناول البسلة البسلة
كتبت نهير عبد النبى

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تعتبر البسلة واحدة من أبرز أنواع الخضراوات التى يفضلها الكثيرون  نظرا لمذاقها الطيب واحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض والفيروسات، كما أنها تقوى العضلات والمفاصل.
البسلة
البسلة

فوائد البسلة على صحة جسمك

 

وذكر موقع ihtusa  الفوائد الصحية لتناول البسلة وهى: 
 
1: تعتبر البسلة من الخضراوات الغنية بالفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحميه من الفيروسات والعدوى.
2:ينصح مرضى السكر بالإكثار من تناول البسلة حيث إنها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم وتحمي من خطر الاصابة بغيبوبة السكر والمشاكل التى يتعرض لها المرضى.
3:تناول البسلة يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والأمراض المختلفة.
4:أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن تناول البسلة يساعد على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية المختلفة ومنها سرطان" القولون، المعدة، الدم، الثدى".
5:تناول البسلة يساعد على الشعور بالشبع وبالتالى يساعد على انقاص الوزن ، وينصح مرضى السمنة بتناول البسلة فى النظام الغذائي لانقاص الوزن.
6:الاكثار من تناول البسلة يساعد على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية ويحد من خطر الاصابة بالجلطات ومشاكل القلب، لذلك ينصح كبار السن بالإكثار من تناول البسلة فى الوجبات الغذائية.
7:أثبتت بعض الدراسات والابحاث أن تناول البسلة يعمل على تعزيز صحة الجسم وتأخير عملية الشيخوخةن كما انها تمد الجسم بالنشاط والحيوية دائما.
8:لم تكن فوائد البسلة للصحة الجسدية فقط ولكن أثبتت الدراسات والأبحاث أن البسلة تحتوى على كمية كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة وحمايتها من البقع الداكنة وحب الشباب.
 9:تحتوى البسلة على كمية عالية من الفيتامينات الهامة لصحة الشعر وحمايته من التساقط والتلف والتهاب فروة الرأس.
فوائد البسلة
فوائد البسلة

 


فوائد البسلة

البسلة

الفوائد الصحية للبسلة

فوائد البسلة لصحتك

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