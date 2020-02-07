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مواجهة بين بروكسل وتل أبيب بالأمم المتحدة بعد مطالبة بلجيكا بتجريم إسرائيل

الجمعة، 07 فبراير 2020 12:11 ص
مواجهة بين بروكسل وتل أبيب بالأمم المتحدة بعد مطالبة بلجيكا بتجريم إسرائيل مجلس الأمن
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن حرب دبلوماسية اندلعت اليوم الخميس بين إسرائيل وبلجيكا في أعقاب دعوة بروكسيل التي بها مقر الاتحاد الأوروبي إلى تجريم إسرائيل واعتبارها دولة مجرمة حرب وذلك من خلال اجتماع لمجلس أمن دعا اليه مندوب بلجيكا بمجلس الأمن باعتبارها رئيسة المجلس يوم 24 فبراير المقبل.

وفى المقابل استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية نائب السفير البلجيكى في تل ابيب، من اجل توبيخه عقب الدعوة للجلسة بمجلس الأمن.

وأوضحت الصحيفة أن الذى دعا للجلسة هو براد باركر ممثل النقابة الدولية لحقوق الطفل الفلسطيني والتي أقيمت في 1991، والذي دشن فرعاً لها في العاصمة بروكسل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجلسة ستكون مغلقة لمناقشة عدة قضايا بالشرق الأوسط بما فيها اعتبار إسرائيل مجرمة حرب، بينما تقوم إسرائيل بجهود دولية للتصدي للجلسة ، من اجل الاستعانة بالولايات المتحدة الأمريكية لرفض انعقاد الجلسة في موعدها.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم الخميس، عن رفع حالة التأهب والاستنفار فى الضفة الغربية المحتلة والدفع بتعزيزات عسكرية إليها عقب العمليات الفدائية الأخيرة خلال الساعات الماضية، والتي أسفرت عن إصابة 16 جنديا ومستوطنًاً.

وذكرت وكالة "صفا" قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى في بيان صحفى مقتضب إنه وفقًا لتقييم الوضع الّذي يُجرى بشكل متواصل في الجيش، تقرّر تعزيز فرقة الضفة بقوات إضافية من المحاربين، خشية من وقوع مواجهات بين الجيش الإسرائيلى وفلسطينيين غداً عقب صلاة الجمعة.

فيما سارع وزير الدفاع نفتالي بينيت إلى عقد جلسة مشاورات مع كبار القادة والمسئولين فى مقر وزارة الدفاع المسمى"كرياه"، وذلك فور وصوله إلى إسرائيل قادما من العاصمة الأمريكية واشنطن.

ومن جانبه، ندد مشروع قرار بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بخطة إسرائيلية لضم مستوطنات الضفة الغربية فى انتقاد لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بالمنطقة.


إسرائيل

الأمم المتحدة

تل ابيب

القدس

مجلس الامن

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