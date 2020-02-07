سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 06:23 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مصر الجميلة.. حكاية بنت من رشيد اسمها من ثورة 30 يونيو

الجمعة، 07 فبراير 2020 05:31 م
مصر الجميلة.. حكاية بنت من رشيد اسمها من ثورة 30 يونيو
تقرير محمد قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال تامر خميس، من أهالى مركز رشيد، بمحافظ البحيرة، إنه أطلق اسم "مصر الجميلة" على ابنته واستخرج لها شهادة ميلاد باسم "مصر الجميلة تامر خميس" بعدما ولدت بعد ثورة 30 يونيو، مؤكدا أنه اختار هذا الاسم  حتى يكون اسم مصر على لسانه عندما ينادى على ابنته.

وأضاف تامر خميس: "ربنا رزقني ببنتي مصر الجميلة بعد قيام ثورة 30 يونيو 2013"،  مشيرا إلى أن إطلاق هذا الاسم على ابنته نوع من الدعم لمساندة مصر وجيشها العظيم الذى أنقذ مصرنا الحبيبة.

وأوضح تامر خميس، لـ"دوت مصر"، أنه عندما ذهب لمكتب السجل المدنى، لكى يستخرج شهادة  الميلاد، أخبره الموظفون أن الأسماء المركبة غير مسموح تسجيلها ولكنهم عندما علموا  أننى سأكتب اسم ابنتي "مصر الجميلة" وقفوا جانبي وفرحوا جدا وقاموا بتسجيلها.

وأشار والد  "مصر الجميلة " إلى أن لديه طفلا آخر يحمل اسم  "رائد"، لافتا إلى أنه حريص على أن يرتدى طفله فى الخروجات الزى المموه، حبا وتقديرا لجيش مصر الذى يحمى ويبنى.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة