مصرف الاستثمار الأوروبى يتحرك لدعم استخدام الطاقة النظيفة فى أوروبا

كتبت فاطمة شوقى

وافق مصرف الاستثمار الأوروبى على تمويل مشاريع جديدة فى أوروبا وحول العالم لتحسين مستوى استخدام الطاقة النظيفة والنقل الصديق للبيئة وتحسين البنى التحتية فى مجالات الصحة والتعليم، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

ووافق مجلس إدارة المصرف، وهو الذراع المالى للاتحاد الأوروبى، على تخصيص مبلغ 4.9 مليار يورو لتأمين قروض لمساعدة الشركات على خفض استخدام الطاقة التقليدية والتوجه نحو طاقة نظيفة مستدامة.

وأوضح البيان الصادر عن المصرف، ومقره لوكسمبورج، أن مبلغ 1.7 مليار يور من مجمل مخصصات العام الحالى ستساعد على دعم استثمارات القطاع الخاص فى أوروبا لتطوير الأجهزة الطبية وتسريع عملية التحول الرقمى فى مجال الخدمات البريدية.

وسيدعم المصرف أيضاً الإجراءات التى تتخذها الشركات فى بلغاريا وإيطاليا ورومانيا وإسبانيا، فى مجال حماية البيئة وتشجيع اقتصاد التدوير والحد من التلوث.

كما سيتم تخصيص مبلغ 983 مليون يورو لاستثمارات مشاريع النقل المستدامة في الدانمرك وألمانيا وإيطاليا وبولندا. وتوسيع نطاق النقل البحري والشحن بواسطة القطارات عبر بلدان القارة.

وسيغطى المبلغ أيضاً مشاريع سكنية وإقامة بنى تحتية فى مجالات الصحة والتعليم في إسبانيا وفرنسا وهنجاريا واستوبيا.

أما بالنسبة لعمله خارج دول الاتحاد، فسيدعم المصرف برنامجاً جديداً يهدف إلى تحديث أنظمة التدفئة فى أوزبكستان والتشجيع على استخدام مصادر طاقة نظيفة فى البلاد.

وأشارت الوكالة إلى مؤشرات بحدوث خفض هائل فى أعداد محطات توليد الطاقة التى تعمل بالفحم، مثل هدف أوروبا المتمثل فى خفض الانبعاثات الكربونية إلى مستوى صفر بحلول منتصف هذا القرن، إلى جانب تكثيف استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية الأرخص تكلفة، فضلاً عن انخفاض أسعار الغاز.