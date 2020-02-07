مصرع سائح والتعدى على زوجته فى البرازيل

أعلن متحدث باسم الشرطة البرازيلية الخميس، أن سائحا من ليتوانيا لقى مصرعه، فيما تعرضت زوجته للاعتداء، إثر تعرضهما لاعتداء وقع بإحدى المدن الساحلية جنوب ريو دى جانيرو.
وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن الشرطة المحلية اعتقلت أحد الأشخاص للاشتباه فى تورطه فى الحادث، كما أنها عثرت على جثة السائح ويدعى آدم زيندول داخل مسكن مؤجر، فيما نقلت زوجته للمستشفى للعلاج بعد تعرضها للاغتصاب.
ولم يكشف المتحدث عن دوافع الحادث أو أية تفاصيل أخرى تتعلق بهويات الجناة.
مصرع سائح والتعدى على زوجته فى البرازيلالجمعة، 07 فبراير 2020 07:12 ص
الشرطة البرازيلية
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أعلن متحدث باسم الشرطة البرازيلية الخميس، أن سائحا من ليتوانيا لقى مصرعه، فيما تعرضت زوجته للاعتداء، إثر تعرضهما لاعتداء وقع بإحدى المدن الساحلية جنوب ريو دى جانيرو.
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