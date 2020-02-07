مصرع برلمانى روسى فى حادث تحطم مروحية فى تتارستان

موسكو /أ ش أ/

لقى عضو بالبرلمان الروسى، اليوم الجمعة، مصرعه فى تحطم مروحية بجمهورية تتارستان وفقا لما أعلنه مصدر فى أجهزة الطوارئ بالجمهورية التابعة لروسيا الاتحادية.

وقال المصدر لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية إن عضو مجلس الدوما الروسي، أيرات خيرولين، لقى مصرعه، اليوم، فى حادث تحطم مروحية، مؤكداً نجاة شخصين آخرين، كانا على متن المروحية.

وسبق أن صرحت المتحدثة باسم نيابة النقل العامة فى دائرة نهر فولجا الفيدرالية، مايا إيفانوفا - لوكالة "سبوتنيك" - بأن المروحية "بيل 406" التى تملكها شركة "فوستوك ترانس"، تحطمت بالقرب من مدينة لايشيفو فى تتارستان وكان على متنها ثلاثة أشخاص، ولم يُعرَف سبب الحادث بعد.

على صعيد آخر، أعلنت هيئة الطيران الروسية أنها شكلت لجنة للتحقيق فى أسباب الحادث، مشيرة إلى أن سوء الأحوال الجوية يعتبر السبب الأولى للحادث.

وكان أيرات خيرولين نائبًا فى الدوما الروسى فى الدورات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وكان نائبًا لرئيس لجنة الدوما لشؤون الزراعة. واحتل خيرولين المرتبة 96 فى قائمة أغنى 100 نائب ومسؤول فى روسيا وفقًا لتصنيف مجلة "فوربس".

وفقًا للإقرار الضريبى الصادر عن عام 2018، أصبح خيرولين أغنى نائب من تتارستان، حيث بلغ دخله المعلن 158.88 مليون روبل ( حوالى 2.53 مليون دولار).