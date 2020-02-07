وأمام تسرب اللقاء إلى وسائل الإعلام التونسية، ذكرت صفحة الفخفاخ على "فيسبوك" أنه "بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب، اجتمع الفخفاخ صباح اليوم الخميس، مع راشد الغنوشى رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، ونبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، وذلك من أجل توضيح المواقف وتقريب وجهات النظر وكان اللقاء إيجابيا وبناء".

وكان الفخفاخ، أدرج الأسبوع الماضي تعديلات طلبتها الأحزاب على "الوثيقة التعاقدية للائتلاف الحكومي" التي أصدرها بهدف توحيد رؤى وأولويات الأحزاب والكتل البرلمانية المعنية بتشكيل الحكومة القادمة، وكان من المقرر أن يتم هذا الأسبوع الانطلاق في تشكيل الحكومة بعد مصادقة رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة على وثيقة الفخفاخ "التعاقدية"، ولكن تعثرت المفاوضات بسبب العديد من الخلافات أبرزها إبعاد قلب تونس.