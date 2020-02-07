تونس – رويترز

قال مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي في تصريحات برلمانية بثها التلفزيون اليوم الجمعة إن عجز ميزان المعاملات الجارية لتونس تقلص إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع أكثر من 11% قبل عام.

ترافق تراجع العجز مع ارتفاع بين 8 و9% في قيمة الدينار التونسي أمام كل من الدولار الأمريكي واليورو في الأشهر الستة الأخيرة بعد تراجع لسنوات.

وكان المشهد السياسى فى تونس، تغير أمس الخميس، بشكل مفاجئ فيما يتعلق بمشاورات المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ الذى كان متمسكا حتى أمس الأربعاء، بإبعاد حزب "قلب تونس" ثانى أكبر أحزاب البرلمان عن المشاركة فى الائتلاف الحكومى، والتقى الفخفاخ اليوم مع نبيل القروى رئيس حزب "قلب تونس" في منزل رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي، في استجابة لمطالب حزبية بإشراك "قلب تونس" وعدم إقصاء أى طرف لتشكيل حكومة تحظى بحزام سياسي أوسع يجعلها تنال ثقة البرلمان بنحو 109 أصوات أولا ثم تتمكن من مواجهة العديد من الملفات والاستحقاقات الدستورية التي ستحتاج صوت 145 نائبا.