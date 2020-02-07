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متهمون بممارسة الرذيلة بنادٍ صحى صيني: ندفع 1500 جنيه في الساعة

الجمعة، 07 فبراير 2020 08:00 ص
متهمون بممارسة الرذيلة بنادٍ صحى صيني: ندفع 1500 جنيه في الساعة شبكة دعارة صينى-ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلى راغبو المتعة المحرمة المقبوض عليهم داخل نادٍ صحى، تديره فتيات صينيات بمدينة نصر، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث أكدوا أنهم تعرفوا على النادي الصحي من خلال شبكة الإنترنت، وحجزوا مواعيد لممارسة الرذيلة تحت ستار عمل جلسة مساج.

وأشار المتهمون إلى أنهم دفعوا 1500 جنيه في الساعة، نظير ممارسة الرزيلة في النادي الصحي.

كانت نيابة أول مدينة نصر، أمرت بحبس 9 آسيويات و3 مصريين لاتهامهم بإنشاء نوادى صحية غير مرخصة، وممارسة أعمال منافية للآداب داخل مركزين للمساج 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضيتين رقمى 5477،5478 لسنة 2020 جنح أول مدينة نصر.

وشنت الإدارة العامة لحماية الآداب، برئاسة اللواء خالد عبد العزيز حملة مكبرة على النوادى الصحية بالقاهرة، وتمكنت تحت إشراف اللواء عماد عكاشة، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب من ضبط مركزين للمساج والتجميل بمدينة نصر، عقب تقنين الإجراءات القانونية والتحريات التي أعدها العميد أحمد طاهر، مدير النشاط الخارجي بالإدارة العامة لمباحث الآداب، وتم ضبط مركزين للمساج وبداخلهما 9 فتيات أسيويات بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب العامة، وإنشاء مجموعة نوادى صحية بدون ترخيص، والإقامة داخل البلاد بطريقة غير مشروعة، والترويج والإعلان عن أعمال الجنس والدعارة بمقابل مادى عبر شبكات الإنترنت، واستخدام زيوت وأدوات مجهولة المصدر.

كما تم ضبط ثلاثة رجال من راغبي المتعة الحرام أثناء قيام المدلكات الآسيويات بعمل مساج، وبمواجهتهم اعترفوا بما أسفر عنه الضبط، وذلك بمقابل 1500 جنيه. وحررت المحاضر اللازمة وقررت النيابة حبس 9 آسيويات وثلاثة رجال مصريين معاونين لهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

 

 

 


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