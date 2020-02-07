متستهونيش وروحى للدكتور.. علامات تدل على إصابة الطفل بسرطان الدم

نهير عبد النبي

سرطان الدم من أشهر أنواع الأمراض السرطانية التى يعانى منها الكثيرون وخصوصا الأطفال، وهو عبارة عن سرطان خلايا الدم، وحتى الآن لا يوجد سبب محدد للإصابة بسرطان الدم عند الأطفال ولكن يصاب به نسبة كبيرة منه، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك علامات تظهر على الطفل وتدل على إصابته بسرطان الدم وهى:

أعراض سرطان الدم عند الأطفال 1: يتعرض الطفل لكدمات ونزيف مستمر من الأنف يصاحبه ظهور بعض البقع الحمراء على الجلد.

2:يعانى الطفل المريض بسرطان الدم من ألم شديد فى المعدة، وبشكل مستمر، مع فقدان الشهية وعدم القدرة على تناول الطعام.

3:من الممكن أن تتجمع اللوكيميا حول الغدد الموجودة بالرقبة مما تسبب مشاكل فى التنفس ومنها ضيق التنفس.

4:يعانى الطفل من الالتهابات المتكررة والاصابة بالفيروسات والبكتيريا والذى تظهر فى صورة نزلة برد وأنفلونزا من خلال السعال والعطس والشعور بالتعب والارهاق الشديد.

5:تورم الغدد الليمفاوية فى الرقبة والذراعين والفخد، فهى من علامات الاصابة بسرطان الدم عند الأطفال.

6: يواجه الطفل ألم شديد مشاكل فى العضلات والمفاصل وخصوصا ألم أسفل الظهر والساقين.

7:من أبرز علامات الإصابة بسرطان الدم هو فقر الدم والانيميا الحادة مما يظهر على الطفل علامات الاعياء الشديدة مثل شحوب الوجه، التنفس السريع، الشعور بالدوخة والدوار.

8:بعض الحالات يعانى الطفل من ألم شديد فى الرأس.

فى حالة ظهور أى من الاعراض على الطفل يجب زيارة الطبيب فورا لإجراء الفحوصات اللازمة ومعرفة نوع المرض، كما ذكر الموقع بعض النصائح لحماية الأطفال من الأمراض السرطانية وهى: نصائح لحماية الأطفال من الأمراض السرطانية 1:الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية وخصوصا الخضروات والفواكه. 1:الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية وخصوصا الخضروات والفواكه.

2: تجنب تناول الوجبات الدسمة والجاهزة، واستبدالها بالأطعمة الصحية.

3: ابعاد الطفل عن التعرض للأشعة الفوق بنفسجية ، حيث انها قد تزيد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية.

4:الاهتمام بالتطعيمات التى تحمى الطفل من الفيروسات والامراض.