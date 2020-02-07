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خالد صلاح
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مؤشرات آسيا تتراجع وسط مخاوف من فيروس كورونا.. وشنغهاى تُسجل مكاسب

الجمعة، 07 فبراير 2020 11:23 ص
مؤشرات آسيا تتراجع وسط مخاوف من فيروس كورونا.. وشنغهاى تُسجل مكاسب مواجهة فيروس كورونا - أرشيفية
شنغهاى - أ ش أ

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تراجعت أغلب مؤشرات الأسهم الآسيوية، فى ختام جلسة تعاملات اليوم (الجمعة)، بعد ثلاث جلسات من المكاسب المتتالية، وسط ترقب المستثمرين لصدور بيانات التجارة الصينية عن شهر يناير.
 
وأعلن مكتب الجمارك الصينى أن بيانات الصين التجارية لشهر يناير، والتى كان من المفترض أن تصدُر صباح اليوم، ستُدمج مع البيانات التجارية لشهر فبراير.
 
وخالف المؤشر الرئيسى للأسهم الصينية الاتجاه الهبوطى لمؤشرات الأسهم الآسيوية، ليرتد قليلا عن الخسائر التى مُنى بها سابقًأ، وارتفع مؤشر "شنغهاي" بنسبة 0.33% ليُغلق عند مستوى 2875.9 نقطة، وصعد مؤشر بورصة "شنزين" لأسهم التكنولوجيا قليلًا ليصل إلى 10611.5 نقطة بعد أن أعلنت الحكومة الصينية خفض التعريفات الجمركية المفروضة على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار إلى النصف اعتبارًا من الرابع عشر من فبراير الجاري.
 
وكانت المؤشرات قد هبطت بشكل حاد يوم الاثنين الفاضى عندما أُعيد فتح الأسواق الصينية بعد عطلة العام القمرى الجديد، قبل أن تحاول التعافى ببطء فى الجلسات التالية.
 
وفى هونج كونج، انخفض مؤشر "هانج سينج" بنسبة 0.50%، أما فى اليابان، فقد تراجع مؤشر "نيكي" عن المكاسب التى سجلها سابقًا وانخفض بنسبة 0.19% ليصل إلى 23827.9 نقطة، وانخفض مؤشر "توبيكس" بنسبة 0.28% ليصل إلى 1732.1 نقطة.
 
وفى كوريا الجنوبية، انخفض مؤشر "كوسبي" بنسبة 1.02% فى ظل تراجع أسهم شركات صناعة السيارات فى اليابان وكوريا الجنوبية وسط مخاوف من تفشى فيروس كورونا الجديد.
 
وفى أستراليا، انضمت سوق الأسهم إلى ركاب الاتجاه النزولي، وانخفض مؤشر سوق الأسهم الاسترالية بنسبة 0.38% ليصل إلى 7022.6 نقطة متأثرة بانخفاض أسهم شركات التعدين والنفط.
 
وتراجع أيضًا مؤشر القياس العالمى "إم إس سى آي" الأوسع نطاقًا للأسواق الناشئة بنسبة 0.69%.
 

مؤشرات اسيا

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شنغهاى

اخبار البورصة

الصين

اقتصاد الصين

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