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كيف يؤثر تناول بيكربونات الصوديوم على الجسم؟

الجمعة، 07 فبراير 2020 12:00 ص
كيف يؤثر تناول بيكربونات الصوديوم على الجسم؟ بيكربونات الصوديوم
فاطمة ياسر

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بيكربونات الصوديوم من العناصر الغذائية التي تستخدم في صناعة المخبوزات والعجائن،  كما أنه يستخدم بشكل كبير في تنظيف المنزل، فضلا عن كونه يمد الجسم بالعديد من الفوائد، الخاصة بالشعر والبشرة وأيضا الجسم، وفقا لموقع " activefeel..

أثبتت الدراسات الطبية، أن بيكربونات الصوديوم تساهم بشكل كبير في التخلص من حموضة المعدة،  فهي من الأطعمة التي تعمل على تقليل فرص الشعور بألم الصدر والحموضة، وتقليل فرص التعرض لمشاكل في المريء، ولذا عليك وضع القليل من الماء علي ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم وتناوله في حالة الإصابة بحموضة المعدة.

وأكدت بعض الدراسات أيضا أن بيكربونات الصوديوم  تساعد بشكل كبير تنظيف الأسنان وإزالة طبقات الصفراء المتراكمة على الأسنان ، فهي من العناصر الهامة لصحة الأسنان والفم، ولذا يمكنك إعداد العجينة الخاصة بغسيل الأسنان بنفسك، وذلك عن طريق وضع ملعقة صغيرة مع الماء ووضع فرشاة الأسنان في هذه العجينة ثم غسل الأسنان بها وستلاحظ الفرق على الفور.

بيكربونات الصوديوم تساعد فى  التخلص من رائحة العرق الكريهة، حيث يمكن استخدامه كمزيل للعرق طبيعي، حيث أن من خصائها  أنها مضاد للميكروبات وتكوين البكتيريا، ولذا عليك صناعة عجينة منها ووضعها بعد الاستحمام في الأماكن التي تتكاثر فيها رائحة العرق.

وأظهرت بعض الدراسات الطبية الحديثة  أن  بيكربونات الصوديوم ترفع من نشاطك  خلال ممارسة الرياضة يوميا، فتناول ملعقة منها على الماء يساهم بشكل كبير في زيادة تكوين العضلات بالجسم، ولذا عليك تناوله قبل التمرين الرياضي بفترة لا تقل عن 45 دقيقة،  للحصول على تمرين قوي.

 


بيكربونات الصوديوم

فوائد بيكربونات الصوديوم

تعرف علي فوائد بيكربونات الصوديوم

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