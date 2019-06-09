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الاستحمام بـ"بيكربونات الصوديوم"يخفف التوتر ويعالج الإكزيما والحكة

الأحد، 09 يونيو 2019 02:00 م
الاستحمام بـ"بيكربونات الصوديوم"يخفف التوتر ويعالج الإكزيما والحكة بيكربونات الصوديوم
كتبت هند عادل

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بيكربونات الصوديوم أو "صودا الخبز" وسيلة فعالة وغير مكلفة لرعاية البشرة وعلاج المخاوف والمشاكل الصحية التى قد تؤثر عليها، وتُستخدم حمامات صودا الخبز للاهتمامات الجلدية، حسبما ذكر موقع" healthline".

طريقة الاستحمام بصودا الخبز
 

أضف بين 5 ملاعق كبيرة إلى كوبين من صودا الخبز فى الحمام.

تأكد من ذوبانها جيدًا.

استرخى فى حوض الاستحمام لمدة 10 إلى 40 دقيقة.

يوصى بأن تشطف بالماء العذب بعد الاستحمام هذا يساعد على التخلص من السموم وإزالة خلايا الجلد الميتة.

يجب أن يكون الماء دافئًا بشكل مريح،لكن ليس حارًا جدًاهذا يساعد على منع الحرق والإغماء والشعور بالدوار يمكن أن يزيل الماء الساخن أيضًا الرطوبة من جلدك، فاستخدام الماء الفاتر سيساعد بشرتك على امتصاص الرطوبة.

نصائح هامة بعد الاستحمام بصودا الخبز

 

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منشفة جافة

ترطيب

اشرب ماء

تحرك ببطء واجلس إذا شعرت بالضعف أو التصريف أو الدوران بعد ذلك.

فوائد الاستحمام بصودا الخبز

 

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تخفيف التوتر والألم

تعزيز العرق

زيادة الدورة الدموية

علاج عدوى الخميرة

صودا الخبز قد يكون لها أيضا تأثير إيجابي على درجة الحموضة المهبلية.

صودا الخبز لها تأثيرات مضادة للفطريات.

علاج الأكزيما

حمام صودا الخبز يمكن أن يساعد في تقليل الحكة والتهيج.

يساعد فى علاج الصدفية

التخلص من السموم

تخفيف الحكة الناجمة من الإصابة بالجدري المائى

علاج التهابات المسالك البولية


بيكربونات الصوديوم

صودا الخبز

فوائد صودا الخبز للجلد

الاستحمام بصودا الخبز

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