قاتل والدته في دسوق: تلوت الشهادة قبل ذبحها وخرجت للإفطار على عربة فول

كفر الشيخ – محمد سليمان

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع" السيد .ع.ج"، 40 سنة، المتهم بقتل والدته العجوز عن أسباب قتله لها، أمام عبد الفتاح واصل، وكيل نيابة دسوق، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية، والمستشار على الخدرجى رئيس النيابة، بأنه يعاني من اضطراب نفسي، وقام بذبح والدته العجوز، "فاطمة. م. ا. ش"، 81 سنة، على سرير نومها.

وأدلى المتهم قاتل والدته المسنة، وهو يبكى بحرقه شديدة وفى حالة هيستيريا وانعدام توازن، ويهذى مكرراً "قتلت أمي بسكين داخل غرفة نومها"، قائلا إنها دائمة الشجار معه، وأنه فوجئ بوجود جرح قطعي بأحد أصابع يده أثناء ذبحها بالسكين، وعندما حضر رجال المباحث إلى المنزل، اعترف لهم بكل شيء ليريح ضميره الذى يعذبه، واستطرد: "أنا نادم على ما فعلت".

وأضاف المتهم في اعترافاته: جهزت السكين ودخلت عليها وقت صلاه الفجر، وكانت مستيقظة فوق السرير، وعندما شاهدت السكين بيدي، وبدأت ذبحها، قالت لي "ليه يا ابنى كده"، وتلوت الشهادة، وقمت بذبحها من رقبتها، عندما تأكدت من موتها، توجهت إلى سطح المنزل وخبأت السكين، وخرجت من المنزل، وتناولت الإفطار على عربه فول، وعندما عدت وجدت رجال المباحث، واعترفت بارتكابي الجريمة كامله، للعقيد أحمد السكران، وأرشدت رجال المباحث عن السكين المستخدم فى الحادث، وقمت بتمثيل الجريمة كاملة فى مكان الحادث.

وكانت نيابة دسوق، أصدرت قرارا بحبس المتهم بقتل والدته 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث، حيث أفادت التحريات الأولية، بأن المتهم مهتز نفسيا.

كان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية يفيد، ورود بلاغ لمركز شرطة دسوق، من "ج.ع" 58 سنة، نجار، بأنه أثناء توجهه للاطمئنان على والدته "ف.م" 81 سنة، ربة منزل، والتي تقطن معه بالطابق الأول بنفس العقار الذي يسكن به، وجدها مسجاة على سرير بغرفة نومها مع وجود آثار جرح ذبحي برقبتها.

وعلى الفور انتقل العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، والرائد أحمد أبو عريضه رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، وضباط المباحث، وعدد من القيادات الأمنية، وتبين أن الجثة بشقة بالطابق الأرضي، بعقار مكون من طابقين، وأن نجلها المبلغ عن الجريمة يقطن معها في الطابق الثاني العلوي، وسلامة منافذ الشقة.

وفوجئ رجال المباحث، بقيام نجلها الثاني "السيد.ع" 40 سنة، نجار، بالصياح أنه من قام بقتل والدته المجني عليها، داخل غرفة نومها، وبجواره سكين ملوثة، بالدماء، وتبين وجود جرح قطعي بأحد أصابع يد المتهم اليسرى.

قام ضباط المباحث تحت إشراف العميد عبدالفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، بالتحفظ على المتهم، والأداة المستخدمة في الجريمة "سكين"، وتعيين الحراسة اللازمة بمكان الواقعة، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 2683 لسنة 2020م، جنح مركز دسوق.