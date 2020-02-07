فوائد البصل تقوية الجهاز المناعى وتقليل فرص الإصابة بالسرطان

فاطمة ياسر

البصل من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيد لجسم الإنسان، وهناك نوعان من البصل الأبيض والأحمر، ولكن الاثنان لهم العديد من الفوائد الصحية التي لا غنى عنها، ويقدمها موقع "healthline".

فوائد البصل



قدم التقرير فوائد البصل علي الصحة العامة، ومنها:

-نظرا لاحتواء البصل على مضادات الأكسدة العالية، والكبريت، فهذا يجعله من الأطعمة المفيدة لصحة الجسم بشكل كبير.

-أكدت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول البصل من الأمور التي تخفض خطر الإصابة بالالتهابات في الجسم، وذلك نتيجة لاحتوائه علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة المسئولة عن الحد من الالتهابات في الجسم.

-أشارت الدراسات الطبية الحديثة، أن تناول البصل له دور كبير في الحد من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، وذلك لاحتواء البصل علي مركبات الكبريت التي لها دور كبير في القضاء علي الكولسترول الضار للجسم.

-أثبتت العديد من الدراسات أن البصل يتعزز مستويات كريات الدم الحمراء بالجسم، ويحسن عملية انتجاها بشكل صحي وسريع، فتناوله يحسن من كثرة الاكسجين في الجسم، وهذا الأمر يجعله من الأطعمة التي تساعد في الحد أيضا من الإصابة بالأنيميا.

-أشارت الدراسات الطبية، أن البصل من الأطعمة التي تساعد علي تقوية القلب والحد من الإصابة بأمراضه المختلفة الخاصة بالقلب كانسداد الشرايين أو فشل عضلة القلب.

-البصل يحد من التعرض للإصابة بالجلطات في جميع أعضاء الجسم، كالساقين أو القلب أو الرئة، ولذا إذا كنت عرضه للجلطات عليك تناوله باستمرار.

-أشارت الدراسات أن تناول البصل له دور في خفض خطر الإصابة بالسرطان، وذلك يرجع إلي احتوائه علي مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تقلل نشاط الخلايا السرطانية المتواجدة في الجسم.

-هل تعلم أن تناول البصل يساعد علي ضبط مستويات السكر بالدم، فتناوله له قدرة كبيرة في ضبط نسبة السكر لأنه يحتوي علي مادة الكروم التي لها دور كبير في الحد من ارتفاع نسبته بالدم.

-أكدت الدراسات الطبية، أن الأشخاص الراغبين في التخلص والقضاء علي الوزن الزائد عليهم تناول البصل لأنه يساعد علي فقدان الوزن والحصول علي جسم خالي من الدهون.

-أثبتت الدراسات الطبية، أن تناول البصل يعمل على تخلص الجسم من السموم المتراكمة داخله وخاصة في الكبد، فهو يقضي علي سموم الجسم بشكل كبير.

-نظرا لاحتواء البصل علي العديد من الخصائص الغذائية الجيدة، فتناوله يساعد علي نضارة البشرة، والحد من ظهور علامات التجاعيد أو كبر السن، ولذا تناوله له دائما يحمي بشرتك من عوامل التقدم في السن.

-نظرا لاحتواء البصل علي مضادات الأكسدة فتناوله يعزز صحة الجهاز المناعي بشكل ملحوظ، ويحد من إصابتك بنزلات البرد أو الانفلونزا، والأمراض المناعية الأخرى.

-البصل يعد من الأطعمة المفيدة لمرضي الربو، ولذا تناولك الدائم له يقلل من تعرضك للأزمات التنفسية الناتجة عن الإصابة بالربو.