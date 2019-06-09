10 فوائد صحية للبصل.. يحسن صحة القلب ويحمى من السرطان ويحافظ على العين

كتبت أمل علام

قالت صحيفة "boldsky" الهندية، إن أول ما يتبادر إلى ذهنك عند التفكير فى البصل؟ أنه يجعل عينيك تدمع، أليس كذلك؟، حيث ينتج البصل مهيجًا كيميائيًا يُسمى "أكسيد بروبانيثيل إس"، والذى يحفز الغدد الدمعية للعينين، وبالتالى تطلق الدموع.

البصل له طعم لاذع، ويمكن تناوله إما فى شكل مطبوخ أو خام، كما يستخدم البصل فى المخللات والصلصات بسبب مذاقه القوي.



البصل الابيض

أنواع البصل:

البصل الأحمر، فهو خفيف وحلو، ويمكن أن يؤكل نيئا، والبصل الأبيض، وهو أكثر اعتدالا، وحلاوة من البصل الأصفر، والبصل الأصفر له رائحة قوية تشبه الكبريت، والبصل الأخضر، والذى يستخدم عادة فى الحساء، والصلصات، والبصل الأخضر له طعم أكثر اعتدالا من معظم أنواع البصل.

البصل الاحمر

الفوائد الصحية للبصل..

1. تحسين صحة القلب..

يحتوى البصل على مركبات الفلافونويد التى تحارب الالتهاب، وتخفيض مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية، مما يسهم فى صحة القلب، أحد مضادات الأكسدة الموجودة فى البصل، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويخفض ضغط الدم المرتفع، طبقًا للمركز الطبى لجامعة ميريلاند، يمنع الكيرسيتين الموجود فى البصل تراكم السموم فى الشرايين.

2. خفض مستوى السكر فى الدم..



ومن المعروف أن البصل يخفض مستوى السكر فى الدم، بسبب مركبات الكبريت، والكيرستين، أظهرت دراسة أجريت عام 2014، أن مرضى السكرى من النوع الثانى لديهم إنزيمات طبيعية فى الكبد، ومستويات منخفضة من السكر فى الدم عندما يأكلون شرائح البصل.

3. تعزيز الهضم..



يحتوى البصل على نوع من الألياف القابلة للذوبان يُسمى oligofructose، والذى يعمل كمصدر لغذاء البكتيريا المفيدة فى الأمعاء، تساعد هذه الألياف عند استهلاكها الجسم على الحفاظ على مستويات جيدة من البكتيريا المفيدة، كما يمنع البصل الإسهال، والإمساك، وبالتالى يعزز الهضم الصحى.

4. يقى من السرطان..



البصل الأحمر هو الأكثر شيوعا، وفعال فى تدمير خلايا سرطان الثدى والقولون، وهى تحتوى على مستويات عالية من الكيرسيتين والأنثوسيانين، وهما المركبان اللذان يستفزان الخلايا السرطانية لقتل نفسها، هذه المركبات تجعل البيئة غير مواتية للخلايا السرطانية مما يوقف نموها.

5. تقوية الجهاز المناعي..



يحتوى البصل على فيتامين C الذى يقوى جهاز المناعة، ويحفز وظائف المناعة، بالإضافة إلى ذلك، تعمل مادة البوليفينول فى البصل كمضادات للأكسدة، والتى تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة.

انواع البصل عديدة

6. الحفاظ على كثافة العظام..

أظهرت دراسة بحثية، أن البصل يحسن كثافة العظام، خاصة عند النساء اللاتى تناولن البصل فى كثير من الأحيان كان خطر إصابتهن بكسر في الفخذ أقل بنسبة 20 % من النساء اللاتي لم يتناولن البصل.

7. منع قرحة المعدة..

البصل لديه القدرة على محاربة البكتيريا الضارة ،حيث ترتبط هذه الأنواع من البكتيريا بقرحة المعدة وبعض أنواع السرطان الهضمي.

8. تقليل الالتهاب..

يحتوى الكبريت الموجود في البصل على خصائص مضادة للالتهابات، يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب، أيضا، الكيرسيتين في البصل يساعد على استرخاء عضلات مجرى الهواء ويخفف من أعراض الربو.

9. يحمى العينين..

يحتوى البصل على كبريت جيد للعينين، والذى يحسن صحة العينين عن طريق تحفيز إنتاج بروتين يسمى الجلوتاثيون، والذي يعمل كمضاد للأكسدة، والذى يقلل من خطر أمراض العين مثل الجلوكوما وإعتام عدسة العين.

أظهرت دراسة أن عصير البصل يشفي التهاب الملتحمة والتهاب الجفن.



فوائد البصل

10. تحسين صحة الدماغ..

أظهرت دراسة بحثية أن محتوى الكبريت في البصل ، له تأثير إيجابي على ضعف الذاكرة، ومع ذلك، عندما يتم طهي البصل، يتم تدمير مركب الكبريت ، لذلك، من الأفضل أن تتناول البصل النيئ.

مخاطر صحية محتملة للبصل..

وفقًا لمركز معلومات أمراض الجهاز الهضمي، قد تؤدي الكربوهيدرات الموجودة في البصل إلى الانتفاخ والغازات، وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، أن البصل إذا تم استهلاكه خام، يمكن أن يفاقم من حرقة في الأشخاص الذين يعانون من حرقة مزمنة، أو مرض ارتجاع المعدة.