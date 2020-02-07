سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 02:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

غسان سلامة يعلن 26 فبراير موعدا لانطلاق المسار السياسى الليبى فى جنيف

الجمعة، 07 فبراير 2020 01:16 م
غسان سلامة يعلن 26 فبراير موعدا لانطلاق المسار السياسى الليبى فى جنيف غسان سلامة
هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا أن 26 فبراير الجارى سيكون موعد انطلاق المسار السياسي الليبى فى جنيف وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز فى خبر عاجل لها.

 

وذكر سلامة فى وقت سابق خلال مؤتمر صحفى فى جنيف، أنه تحدث مع زعماء القبائل المتحالفة مع خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطنى الليبي) وطلب منهم تحديد مطالبهم.

 

أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة الدولية للدعم فى ليبيا، غسان سلامة، أن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بليبيا "محادثات 5+5"، والتى انطلقت رسميا، الاثنين، تهدف إلى تحويل الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم.

 

وأضاف سلامة أنه اجتمع  مع الأطراف كل على حدة (خمسة من كبار العسكريين من الجيش الوطنى وخمسة من حكومة الوفاق)، معربا عن أمله فى أن يتمكن خلال أيام المحادثات التى تستمر حتى بعد غد الخميس، من جمع الطرفين على مائدة واحدة.

 

 
وأشار إلى أنه بانتظار الوقوف على شروط الأطراف من العسكريين فيما يخص التوصل إلى اتفاق حقيقى ودائم لوقف إطلاق النار.
 

ونوه بأنه سيتم أيضا بحث دور الأمم المتحدة فى المرحلة القادمة، وأيضا دور السلطات الليبية، معتبرا أن كل هذه الأسئلة هى حاسمة للعملية التى تجرى فى جنيف.

 

وشدد سلامة، على أن القرار الخاص بشكل المراقبة التى يمكن أن تتابع الوضع على الأرض هو قرار يأخذه الليبيون فقط، لافتا إلى أن المحادثات السياسية حول الأزمة الليبية قد تبدأ خلال أسبوعين من الآن وقد تكون فى جنيف.

 

وقال إن هناك موقفا قويا للأمم المتحدة فيما يتعلق بعدم إدخال موضوع النفط فى المساومة السياسية، خاصة وأنه يمثل النسبة الأكبر فى موارد الدخل الليبية.


غسان سلامه

الامم المتحدة

ليبيا

طرابلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة